Vacina contra Influenza ficará disponível para todos os públicos em Fortaleza

O imunizante estará disponível em todos os postos de saúde da capital. Os interessados precisam levar documento oficial com foto e comprovante de residência

A campanha de vacinação contra a Influenza terá uma nova fase, divulgou a Prefeitura de Fortaleza. Nessa etapa, que irá começar na segunda-feira, 15, todos os públicos a partir dos seis meses de idade podem receber o imunizante. Até quinta-feira, 11, mais de 180 mil doses foram aplicadas na capital cearense.

O imunizante estará disponível em todos os postos de saúde de Fortaleza, de segunda à sexta, das 7h30min às 18h30min. Durante finais de semanas e feriados, as unidades que oferecem a vacina serão divulgadas nas redes oficiais da prefeitura — nestes dias, o atendimento vai acontecer das 8 às 16h30min.

Em nota, a coordenadora da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, aponta para a importância de se imunizar contra o vírus da Influenza, responsável pelo desenvolvimento de doenças respiratórias.



"A ampliação do público para vacinação é muito importante para a saúde pública em geral, pois pode reduzir a disseminação da doença na comunidade. Nas campanhas, conseguimos vacinar um maior número de pessoas em um curto espaço de tempo, fazendo com que a proliferação do vírus seja reduzida. Por isso, quanto mais pessoas são vacinadas, há menos chances de que a doença se espalhe, o que pode proteger a todos”, afirma Luciana.



Para que se possa receber a vacina, é necessária a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.