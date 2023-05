Hospital César Cals promove programação especial de Dia das Mães

Ações são voltadas para as mães de todas as unidades neonatais do hospital

O Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), localizado no Centro de Fortaleza, promoveu na manhã desta sexta-feira, 13, uma ação especial de Dia das Mães, data tradicionalmente comemorada no segundo domingo de maio. As atividades são destinadas às mães que estão com os bebês internados nas unidades neonatais do hospital.

A programação conta com ações, como sessão de massagens e danças, entrega de cartas para as mães como se fossem dos próprios filhos, produção de fotos dos bebês com as mulheres e a realização do “Recriar-se”, um grupo que ensina e conversa sobre autocuidado e maternidade.

“É um momento cheio de desafios, de internação do bebê, de idas e vindas ao hospital para realizar as visitas e nós pensamos em um momento de autocuidado, além de atividades mais lúdicas e dinâmicas. A gente entende que a valorização dessas mães faz com que elas se sintam mais seguras quando o bebê for para casa, que elas entendam que é importante esse vínculo entre mãe e bebê e estabeleçam uma conexão segura com o seu recém nascido”, afirmou.

A ação é realizada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal, Unidade de Médio Risco e na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru. Segundo Luíza, a programação deverá contemplar cerca de 40 mães, sendo sete mulheres da Unidade Canguru.

O método Canguru é promovido em todas as unidades neonatais, porém o ato do contato pele a pele ocorre com frequência na Unidade Canguru, onde as mães ficam internadas com os filhos, que deixam o local após atingirem o peso específico.

De acordo com a residente Andrine Soares, a ação resulta em diversos benefícios ao bebê, como ganho de peso, manutenção da temperatura, vinculação da mãe com o bebê, estímulos proprioceptivos e aumento da imunidade da criança.

A mãe de primeira viagem Iara Freitas é uma das mulheres que participaram da ação e acompanha o filho, José Gael, que está internado na Unidade. O bebê nasceu prematuro, com 25 semanas, e passou cerca de dois meses entubado.

Durante a realização da atividade de leitura de cartas, Iara ficou bastante emocionada enquanto segurava o filho de três meses nos braços.

“Quando ele nasceu, eu tive muito medo de perder ele, porque ele era um prematuro muito extremo. Como ele nasceu de 25 semanas, era muito complicado para ele resistir. Então, cada ‘coisinha’ é uma grande coisa”, disse emocionada.

Apesar do tempo internado, a mãe de Gael contou que o bebê deverá ir para casa em breve, agora que ganhou peso. A criança chegou a pesar 665 gramas e, agora, tem 794 gramas.

Além da programação especial realizada para o Dia das Mães, os integrantes da Residência Multiprofissional do HGCC promovem outras atividades para as mães que estão no local, sobre as temáticas de aleitamento materno, a construção da maternidade, os cuidados do pós-alta com recém nascido, além dos encontros semanais do grupo "Recriar-se".



Mães internadas no HGCC ou em cuidados com os filhos na Unidade Neonatal participam de atividades Crédito: FCO FONTENELE