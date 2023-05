Enel realiza mutirão de atendimentos neste sábado, 13, em Fortaleza

O atendimento será realizado em uma unidade móvel da Enel no Parque Rachel de Queiroz

A Enel Distribuição Ceará realizará na manhã deste sábado, 13, um mutirão de atendimentos com o intuito de atender a demanda de clientes prejudicados com a queda de energia registrada na tarde desta quinta-feira, 11, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.

O atendimento será realizado em uma unidade móvel da Enel no Parque Rachel de Queiroz, ao lado do North Shopping Fortaleza. O horário de funcionamento vai das 8 às 12 horas para que demandas relacionadas a este problema e a outros sejam resolvidas. Canais de atendimento da companhia também estão disponíveis para atender a população.

A empresa informou que qualquer cliente pode usufruir dos serviços.

Serviço

Mutirão de Atendimento Enel

Local: Parque Rachel de Queiroz

Endereço: Rua 3, 255 - Presidente Kennedy/ Fortaleza

Horário de atendimento: Das 8 às 12 horas

Canais de atendimento

Telefone: 0800 285 0196

site: www.enel.com.br