Cãomiada 2023 em Fortaleza: mais de 2 mil animais foram beneficiados

A Cãomiada 2023, realizada no último domingo, 7, beneficiou mais de 2 mil animais em situação de rua. O evento, que está em sua 9ª edição, arrecadou mais de R$ 10 mil, que serão destinados aos abrigos São Lázaro, Anjos da Proteção Animal, Instituto Causa Pet, Lar TinTin e a ONG Abrace. O evento ocorreu na avenida Beira-Mar, em Fortaleza.

O evento foi apoiado pelo Instituto AmePatas e o deputado federal Célio Studart (PSD).

O deputado pontua que o principal objetivo é chamar a atenção para as ONGs e para os animais resgatados que precisam de castração e cuidados, mas relacinando isso a alguma temática regional ou nacional, algum projeto de lei que esteja em tramitação ou alguma demanda.

“No passado, foi o caso da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, que de fato foi feita, da Clínica Pública Animal, que também foi feita em Fortaleza, VetMóvel e CastraMóvel, coisas que não existiam, por exemplo, na primeira, na segunda, na terceira edição do evento”, diz ele.

Esta edição do evento contou com distribuição de amostras de rações, acolhimento veterinário, corte de unhas com a clínica Dr. Bovy, dentre outras atividades.

O Instituto CausaPet, de responsabilidade de Lindoneide Rocha, foi uma das ONGs assistidas. A fundadora do instituto diz que eventos como esses, que visam ajudar ONGs de proteção animal de alguma forma, têm muita importância e que a Cãomiada traz engajamento de protetores e simpatizantes.

“Ficamos felizes, pois somos novos na proteção animal, e esse apoio é muito importante para que nosso trabalho seja conhecido por mais pessoas. Com o dinheiro que vamos receber, 202 animais serão beneficiados”, comenta Lindoneide.