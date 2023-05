Terremoto de magnitude 6,3 atinge o oeste do Japão

Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu Ishikawa, no oeste do Japão, nesta sexta-feira, 5, sem que o alerta de tsunami tenha sido ativado ou danos notáveis tenham sido registrados até a publicação desta matéria.

O terremoto ocorreu às 14h42, hora local (0542 GMT), com epicentro em Noto, uma península ao norte de Ishikawa, e a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

Outra atividade sísmica de magnitude 4 foi observada na cidade de Nagaoka, em Niigata (costa oeste), e outra de magnitude 3 pôde ser sentida em Tohoku (norte).

O terremoto atingiu o nível 6 na escala japonesa Shindo, que vai até ao 7, na cidade de Suzu em Ishikawa, o que significa que pode provocar grandes deslizamentos de terras.

O abalo provocou a suspensão de linhas ferroviárias em parte do País, incluindo o trem-bala que atravessa o país e se conecta a Tóquio, segundo a Japan Railway. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência, por isso suas infraestruturas são especialmente projetadas para resistir a tremores. (Com agências internacionais).