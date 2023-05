Parque do Cocó tem Feira Agroecológica neste sábado, 6 de maio

A feira promovida pela Cepema e Rede EcoCeará acontece na Área Adahil Barreto do Parque do Cocó das 7 às 12 horas

Acontece neste sábado, 6 de maio, mais uma edição da Feira Agroecológica no Parque do Cocó, realizada pela Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente (Cepema) e Rede EcoCeará, das 7 às 12 horas, na Área Adahil Barreto. No local, serão comercializados produtos orgânicos provenientes da agricultura familiar e de produtores do Sistema Prisional do Ceará.



Entre os produtos comercializados estão frutas, legumes, verduras, tubérculos, especiarias, condimento e ervas, além de adubo orgânico, desodorantes naturais, óleos essenciais e tinturas fitoterápicas.

A feira acontece com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da Secretaria da Administração Prisional (SAP) e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e não será interrompida em caso de chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na data, também deve acontecer, simultaneamente, a Feira da Economia Solidária Sustentável, na qual serão comercializados bordados, confecções, utilitários, entre outros produtos produzidos por artesãs. Compras podem ser realizadas por pix, dinheiro ou cartões.

Durante as feiras, a Área Adahil Barreto também deve contar com espaço gastronômico com pratos regionais e saudáveis, promovida pelas mulheres da Cooperativa Prato Colorido, do Conjunto Palmeiras.