Mulher prova inocência na Justiça após ter nome usado pela irmã presa por furto

Mulher presa por furto, com antecedentes por tráfico de drogas, forneceu o nome da própria irmã, que acabou sendo incriminada. Vítima do crime de falsa identidade foi inocentada em decisão dessa quinta-feira, 4

Decisão da 13ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, nessa quinta-feira, 4, determinou a exclusão do nome de uma mulher que teve a identificação usada pela própria irmã em uma autuação de crime de furto. A mulher presa forneceu o nome da irmã, que não tinha antecedentes criminais, e a identificação dela foi inserida como autuada por furto no 32º Distrito Policial.

O crime de furto teria acontecido no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. A mulher presa foi solta em audiência de custódia, mas, em seguida, a irmã dela, vítima do crime de falsa identidade, passou a receber ligações e descobriu que tinha sido incriminada indevidamente.



A vítima procurou a Defensoria Pública do Estado do Ceará, que atuou no caso e descobriu o erro. De acordo com a investigação, a mulher presa tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e usou o nome da irmã.

Ao fingir ser uma pessoa que não tinha processos anteriores, a suspeita de furto obteve a liberdade por meio da audiência de custódia.

A vítima é uma profissional de telemarketing e, além de comprovar que estava trabalhando no dia do crime, também apontou que a irmã não apresentou qualquer tipo de documento na delegacia.

Após a repercussão do equivoco, um advogado particular tomou a frente do caso. A decisão obtida pelo O POVO é da juíza Jacinta Inanar Franco Mota Queiroz.

Crime de falsa identidade: o que fazer quando alguém usar seu nome?

A Defensoria Pública do Estado do Ceará aponta que outras pessoas que tiverem os nomes envolvidos em processos que não tiveram participação podem entrar em contato com o órgão, caso esteja em situação de vulnerabilidade, ou procurar um advogado particular.

A pessoa deve demonstrar que não tem relação com o crime pelo qual é incriminada.