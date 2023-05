Homem detido 25 vezes por furto é preso novamente no Centro de Fortaleza

Um homem preso 25 vezes por furto foi novamente detido, na última quinta-feira, 4, no Centro de Fortaleza. Após a 26ª prisão, Carlos José Queiroz da Costa foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF) depois de sofrer tentativa de linchamento por pessoas que o flagraram após o furto.

A prisão em flagrante do suspeito foi homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia. As informações são da decisão da audiência de custodia dele na 17ª Vara Criminal.



As informações obtidas pelo O POVO apontam que o homem foi preso na rua Senador Alencar, no Centro, suspeito de cometer o furto no interior de uma agência bancária.

De acordo com a investigação, a vítima do furto estava no banco quando percebeu a falta da própria bolsa. Em seguida, a mulher recebeu uma notificação de tentativa de compra em seu cartão. Ela foi até a loja e verificou as câmeras de segurança, em seguida teve acesso a imagens do autuado com a bolsa dentro do estabelecimento.

Conforme a decisão judicial, a prisão de Carlos, novamente por furto, demonstra "periculosidade e habitualidade no envolvimento de práticas criminosas".

Juízo converteu a prisão dele em preventiva e pontuou que não é viável a aplicação de medidas cautelares no caso dele, pois "nenhuma delas impedirá o custodiado a praticar um novo crime, sendo certo, que em liberdade ele encontrará estimulo para renovação do intento delitivo", informa a decisão. (Colaborou Lucas Barbosa)

Populares tentam linchar suspeito de furto no Centro de Fortaleza

Carlos José Queiroz da Costa foi encontrado nas proximidades da agência bancária e imobilizado por populares. Ele sofreu tentativa de linchamento, e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e efetuou a prisão dele.

Ele foi ecaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está internado sem previsão de alta.

A audiência de custódia do suspeito aconteceu sem a presença dele. O procedimento do flagrante foi feito no 34º Distrito Policial.



Pesam contra o autuado processos da 18ª Vara Criminal por furto majorado, em que ele foi condenado e o processo transita em julgado, além de processos na 10ª Vara Criminal de Fortaleza (também condenado), na 5ª Vara Criminal de Fortaleza, na 6ª Vara Criminal de Fortaleza, na 14ª Vara Criminal de Fortaleza, na 1ª Vara, entre outros que estão em andamento.