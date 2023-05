Fortaleza terá vacinação exclusivamente em posto de São João do Tauape neste fim de semana

No primeiro fim de semana de maio, nos dias 6 e 7, a Prefeitura de Fortaleza ofertará a vacinação de rotina e Covid-19 exclusivamente no posto de saúde Irmã Hercília, localizado na Rua Frei Vidal, 1821, no bairro São João do Tauape.

Conforme decreto Nº 15.470 de 19 de novembro de 2022, o uso de máscara é obrigatório nas unidades de saúde. A Prefeitura informa que o atendimento ocorre mediante a capacidade nos equipamentos.

Para se vacinar, no caso de adultos e adolescentes, é necessário estar portando documento original de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. Caso seja a segunda dose, levar também o cartão de vacinação. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

No caso das crianças é preciso apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação. Imunossuprimidos devem levar a documentação que comprove a imunossupressão.

De acordo com a Prefeitura, pessoas com Covid-19 só devem receber a vacina 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Se o exame der negativo para o coronavírus, mas o quadro de síndrome gripal e sintomas leves de coriza permanecer, espirros ou tosse, não há contra indicação. Em caso de febre, o recebimento da vacina deve ocorrer após o desaparecimento do sintoma.

Quem pode se vacinar



1° dose: crianças a partir de 6 meses

2° dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação

3° dose: crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam CoronaVac no esquema primário e pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses

4° dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses

Bivalente: população maior de 18 anos que tenha sido vacinada com a primeira e segunda doses contra a covid-19.

Vacinas disponíveis

D1, D2 e D3 Pfizer baby (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias)

D2 e D3 Pfizer pediátrica

D2 Pfizer adulto

D2 CoronaVac

D1 e D2 AstraZeneca

D3 e D4 (serão realizados com o imunobiológico disponível)

Bivalente