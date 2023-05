Cinco homens são presos após vítima identificar veículo furtado em anúncio

Cinco homens foram presos na tarde da última quinta-feira, 5 de maio, suspeitos de associação criminosa e adulteração de chassi de veículo em Fortaleza, após uma vítima de furto identificar a sua motocicleta em um anúncio na internet.

Nesta quinta-feira, policiais militares que realizavam patrulhamento foram procurados por uma pessoa que relatou ter encontrado um anúncio para venda de uma motocicleta na internet com as mesmas características da sua, que havia sido furtada dias antes, incluindo adesivos e arranhões.

A vítima entrou em contato com o anunciante e marcou um encontro em um posto de combustível de Messejana com a proposta de comprar a motocicleta pelo preço anunciado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Policiais acompanharam a vítima e, no local acordado, identificaram um dos suspeitos, de 31 anos, que já tinha passagem por furto de veículo, e verificaram adulteração na placa da motocicleta anunciada. Na ocasião, um dos carros que estava sendo abastecido no posto de combustível se evadiu sem pagar pelo serviço.

O suspeito identificado foi levado ao 6º Distrito Policial (6º DP), e autuado em flagrante por associação criminosa e adulteração de chassi de veículo automotor. Em seguida, a Polícia Civil foi ao endereço que constava como do proprietário do carro que havia se evadido do posto.

Na residência, localizada no bairro Jangurussu, policiais encontraram, além do carro, duas motocicletas, uma delas sem placa, e peças de veículos. Outras quatro pessoas, que estavam no local foram também conduzidas ao 6º Distrito Policial (6º DP) e autuadas pelos mesmos crimes.

Além dos veículos, quatro celulares foram apreendidos. O caso é investigado pela Polícia Civil e os suspeitos se encontram à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

6º Distrito Policial: (85) 3101-3533