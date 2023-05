Réu é condenado a mais de 130 anos de prisão após participar de tiroteio em 2017

O tiroteio aconteceu no bairro Granja Lisboa. Gleidston da Silva foi condenado por três homicídios consumados, três tentativas e organização criminosa. Ele era foragido do sistema penitenciário e já era condenado por outros crimes

Francisco Gleidston da Silva Moreira Gomes foi condenado a 130 anos pela participação em um tiroteio que causou a morte de cinco pessoas. Ele foi condenado por três dos homicídios, além de três tentativas de homicídio e por integrar organização criminosa. A condenação inclui ainda uma tentativa de homicídio uma semana antes da ocorrência do tiroteio. A soma de todas as penas chega a 130 anos de prisão. A sentença é da última quarta-feira, 3, da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

O principal crime aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2017, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Na ocasião, quatro pessoas morreram no local e uma quinta vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas saíram feridas e uma terceira sofreu tentativa de homicídio uma semana antes.

Os mortos na ocorrência são Alan Lima dos Santos, Valdirene Nascimento Ribeiro, Leonardo de Sousa Lopes dos Santos, Francisco Max da Silva Ângelo e Jefferson Nazário Gomes Oliveira de Carvalho, sendo os dois últimos comparsas do réu. Em relação a estes, Francisco não respondeu pelas mortes, sendo atribuídas ao grupo criminoso rival.

De acordo com o documento da sentença obtido pelo O POVO, o crime foi premeditado e os agressores estavam com armas de fogo. O réu teria avisado previamente a agressão, no mesmo dia do crime. Além disso, ele utilizava-se da rede social Facebook para anunciar o ataque.

Gleidson possui uma condenação por homicídio qualificado que transitou em julgado no dia 25 de novembro de 2020. O crime foi cometido em 2016 e é considerado hediondo. Além disso, ele fugiu do sistema penitenciário enquanto participava de um curso profissionalizante. O réu cometeu esse crime invadindo um domicílio e na presença de duas crianças, de cinco e de dois anos de idade. Ele também é condenado por roubo majorado no dia 26 de fevereiro de 2016.

Uma das vítima sobreviveu e ficou com sequelas severas. Outro sobrevivente teve que se mudar com a família devido o crime. Um terceiro sobrevivente, também citado na sentença, foi atingido por um tiro que ocasionou sangramento nos pulmões.

Além das condenações por homicídio e tentativa, também houve condenação por integrar organização criminosa. Na ocorrência também foram mortos dois homens que eram comparsas do réu, o Francisco Max da Silva Ângelo e o Jefferson Nazário Gomes Oliveira de Carvalho.

Penas

Homicídio tentado - vítima nome preservado - 15 anos e seis meses de reclusão

Homicídio - vítima Alan Lima dos Santos - 30 anos de reclusão

Homicídio - vítima Valdirene Nascimento Ribeiro - 22 anos e seis meses de reclusão

Homicídio - vítima Leonardo de Sousa Lopes dos Santos - 18 anos de reclusão

Homicídio tentado - vítima de nome preservado - 13 anos e seis meses de reclusão

Homicídio tentado - vítima de nome preservado - 13 anos e seis meses de reclusão

Homicídio tentado - vítima de nome preservado - 12 anos de reclusão

Integrar organização criminosa - cinco anos de reclusão

A soma das penas é de 130 anos de reclusão. Apesar desse número, o período máximo que uma pessoa pode permanecer presa é de 40 anos.