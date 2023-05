Criança de três anos morre afogada em balde no Siqueira, em Fortaleza

Uma criança de três anos morreu afogada dentro de um balde na rua Adahil Barreto, no bairro Siqueira, em Fortaleza. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza, que confirmou o óbito da criança ainda no local.

Casos como este são um alerta para que a atenção com as crianças seja redobrada. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) em 2022, diariamente, quatro crianças morrem afogadas e a cada três dias, uma criança morre afogada em casa. Ainda segundo a Sobrasa, 55% das mortes de crianças de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências.

Em um panorama geral, 1,5% das crianças morrem afogadas em baldes, piscinas e bacias, 8,5% em barcos (mais comum na região norte do País), 15% no mar e 75% em água doce - rios, lagoas e represas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine