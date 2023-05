Cinco homens são presos com 1 kg de drogas em bairro de Fortaleza

Cinco homens foram presos com 500 gramas de maconha, 500 gramas de crack e 82 munições na noite desse sábado, 29, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. Agentes do 22º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) patrulhavam a área quando avistaram os homens armados em público. Os suspeitos atiraram contra a viatura e, depois, foram capturados em um matagal da região.

Os homens foram identificados como Felipe Juliano Silva Lima, de 31 anos, com ficha criminal por homicídio doloso, lesão corporal, integrar organização criminosa, associação criminais, roubo, furto, dano, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor; Vinícius Abreu de Oliveira Silva, 25, com passagens por roubo e receptação; Adalberto Oliveira Rodrigues, 19, com ficha criminal por crimes de trânsito; Antônio Lucas Costa, 20; e Silvestre da Silva de Oliveira, 21.

Os suspeitos e uma mochila com o material apreendido foram encaminhados para o 2º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Meireles. Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



