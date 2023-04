Feriadão: mar de Fortaleza está quase todo impróprio para banho

Análise da Semace encontrou apenas seis pontos de coleta com nível de poluentes aceitável no mar da Capital; órgão faz avaliações semanais em Fortaleza

Quem pretende aproveitar o sol de Fortaleza no feriadão para ir à praia precisa ter cuidado. Segundo a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace), quase todo o mar da Capital está impróprio para banho.

A análise da qualidade da água foi feita nessa quinta-feira, 20. Dos 34 pontos de coleta em Fortaleza, apenas seis registraram nível de poluentes dentro do aceitável.

No Litoral Leste apenas a praia da Abreulândia tem mar próprio para banho. A região, que vai da Sabiaguaba à praia do Titanzinho, tem 13 pontos de coleta.

No litoral Oeste são dez pontos de coleta, da foz do Rio Ceará até a igreja de Santa Edwiges. Destes, somente a Praia da Leste, entre o espigão e a rua Padre Mororó, apresentou água limpa.

A região central, por fim, vai do Poço da Draga ao Porto do Mucuripe, também com dez locais de análise da água. Os trechos com mar próprio para banho são da rua José Vilar ao espigão da rua João Cordeiro, com três pontos de coleta, e na Ponte Metálica, com um ponto de coleta.

No restante do Estado, segue valendo a análise feita em março. A Semace ainda não publicou, em abril, o boletim de balneabilidade para as praias do Ceará fora da Capital.

Previsão do tempo para Fortaleza hoje

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), banhistas que procurem as praias com mar próprio para banho poderão aproveitar bem tanto a água quanto a areia. A previsão do órgão para esta sexta-feira, 21, a probabilidade de chuva é baixa no Litoral de Fortaleza. A precipitação, caso ocorra, deve ser isolada e passageira.

Tábua das marés de Fortaleza hoje

Outro ponto a se atentar é o á tábua das marés para Fortaleza. No período de cheia, o nível do mar sobe, havendo necessidade de cautela com buracos na areia e não ir para partes muito fundas. Nas horas de maré baixa, a água tende a puxar os banhistas, portanto é preciso ter cuidado para não ir muito longe da areia.

Maré alta: da noite da quinta-feira às 4h52min; nível máximo de 2,7 metros;

da noite da quinta-feira às 4h52min; nível máximo de 2,7 metros; Maré baixa: das 4h52min às 11h01min; nível mínimo de 0,5 metro;

das 4h52min às 11h01min; nível mínimo de 0,5 metro; Maré alta: das 11h01min às 17h16min; nível máximo de 2,7 metros;

das 11h01min às 17h16min; nível máximo de 2,7 metros; Maré baixa: das 17h16min às 23h12min; nível mínimo de 0,5 metro.

