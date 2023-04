Pets: veja verdades e mitos sobre o processo de castração veterinária

A decisão de castrar um animal, mesmo com informações científicas sobre o processo, pode nem sempre ser fácil. Procedimento cirúrgico está relacionada à saúde dos animais e ao controle populacional dos bichos. No entanto, os tutores de pets ainda são bombardeados com informações falsas sobre o procedimento. Para reverter esse quadro, veterinários da Prefeitura de Fortaleza listam aquilo que é verdadeiro e falso sobre a cirurgia — que é oferecida por meio VetMóvel.



Em nota, a veterinária Russilânia Maia, do VetMóvel, afirma que muitos deixam de castrar os pets devido a mitos que rondam o procedimento. “Muitas vezes, a castração deixa de ser uma opção por conta de preconceitos ou por simples desconhecimento dos benefícios. Alguns tutores acham que o animal vai ficar sem energia, apático ou que irá engordar muito”, afirmou.

Boa parte dos receios dos tutores está relacionado com possíveis mudanças no comportamento dos pets, aponta a veterinária Amanda Castelo, coordenadora da Clínica Veterinária de Fortaleza. “Muitos animais procuram as ruas para procriar e voltam para casa machucados, pois correm risco de sofrer envenenamento e de maus-tratos, por exemplo. Obviamente, não é garantido que o animal castrado não vá pra rua, mas vai reduzir bastante o interesse dele”, pontuou em comunicado.

Diante desse quadro, Marcel Girão, secretário de Proteção e Bem-estar Animal, pede para que toda a população compareça ao VetMóvel para cadastrar o seus pets no equipamento.

“Além de todos os benefícios para a saúde do animal, a castração é uma medida importantíssima de saúde pública e controle populacional dos animais. É tanto que nossa gestão tem sido modelo para outras cidades do Ceará e do Brasil desde que o VetMóvel foi inaugurado, em 2018”, aponta em nota.

Verdades

“O pet pode engordar após a castração”

Existe a possibilidade de acontecer, embora não seja regra. Uma vez castrados, os pets não voltam suas preocupações em gastar energias para procriar. Os tutores podem evitar o aumento de peso com exercícios e cuidados orientados por profissionais.

“O animal fica mais caseiro após castrado”

Esse comportamento é observado porque o principal fator de fuga do pet é a sua necessidade de encontrar parceiros para procriar.

“Animais castrados não fazem mais xixi em todos os cantos”

Após ser castrado, o pet tende a não urinar para demarcar território.

“A castração previne doenças”

O processo de castração elimina o cio, evitando o surgimento de tumores, infecções e cistos. A chance do surgimento de câncer também é diminuída devido a baixa influência hormonal.

Mito

“A Castração é cruel pois mutila o animal”

Por não ser uma mutilação, a castração não retira nenhum órgão reprodutor do pet — não afetando, assim, as suas funções vitais. A Prefeitura afirma que o procedimento cirúrgico é realizado com celeridade, além de ser seguro para a saúde do animal.

“Meu cachorro não vai mais tomar conta da casa”

A castração não costuma mudar o temperamento do pet, aponta a Prefeitura. Nesse sentido, é preciso que se leve em consideração a educação recebida pelo pet desde a sua infância e o seu desenvolvimento.

“A gata ou cachorra precisa ter pelo menos uma ninhada de filhotes”

Não é necessário que as fêmeas passem por gestações para serem castradas — elas precisam ter peso e idade suficientes. A castração, sublinha a Prefeitura, evita transtornos causados pelo cio.

