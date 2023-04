Semana Santa: 31 mil pessoas devem viajar de ônibus partindo de Fortaleza

No período da Semana Santa, o volume de viagens de ônibus partindo de Fortaleza deve aumentar em 26%. De acordo com a Socicam, administradora dos terminais rodoviários na cidade, 31.290 pessoas estão previstas para embarcarem nos terminais rodoviários da Capital entre os dias 6 e 10 de abril.

Esta quinta-feira, 6 de abril, que antecede a Sexta-feira da Paixão, foi o dia com maior volume estimado de passageiros. Na data, o quinquagenário Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, principal ponto de partida para viagens interestaduais, teve seus bancos de espera ocupados por diferentes figuras com destinos diversos.

Uma dessas pessoas é Ismael Gomes, que vai a passeio e para visitar a família ao município de Quixadá, no Sertão Central. Ele relata que comprou as passagens cinco dias antes do dia do embarque.

Como Ismael, muitos viajantes também optaram por comprar com antecedência ou pela internet. É o que explica Kevin Deniro, que trabalha em um dos pontos de venda do Terminal: “O pessoal ou está comprando online muito adiantado ou, quando vem aqui, não tem (passagens)”.

Ele afirma que a venda tem sido pouca na véspera da Sexta-feira Santa e que, na tarde desta quinta, viagens para alguns destinos já estavam esgotadas.

Ele conta, além disso, que vende passagens “para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, todas as rotas da Guanabara, só que o mais comprado é para mais perto, Natal, Mossoró, Canindé, mais por dentro ou pelas redondezas do Estado.”

Neste feriado, os destinos mais procurados dentro do Estado, partindo de Fortaleza, são Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Quixadá. Enquanto cidades do Nordeste – Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Mossoró (RN), respectivamente – são as viagens interestaduais mais frequentes.

Sobral é o destino de Mariana Modena, que vai visitar o pai durante o feriado. Ela conta que, a princípio, só havia encontrado passagens para meia-noite, um horário no qual não queria viajar, mas conseguiu embarcar mais cedo. “Estava com bastante gente procurando. Vagou um horário e a gente conseguiu comprar,” explica.

Segundo a Socicam, 106 horários extras foram abertos nesta quinta-feira, totalizando 266 horários disponíveis. O número de passageiros também aumentou, excedendo em 93% a média normal dos terminais.

A empresária paraense Samile Costa, que mora há três anos em Fortaleza, também é uma das passageiras. Ela viajou na tarde desta quinta-feira com destino a Canoa Quebrada, onde deve se hospedar na casa de amigos.

Apesar de ir com frequência à praia aracatibana nos fins de semana, geralmente nas sextas e sábados, desta vez ela decidiu chegar mais cedo. “Eu comprei (a passagem) pelo aplicativo e realmente estava bem cheio. Não tinha os horários que eu queria disponíveis,” conta.

Com a lotação, nem todos os viajantes vão se deslocar de ônibus. Apesar de trabalhar no Terminal Rodoviário, Marcos André, sargento militar que vai a Tauá todos os meses para visitar a filha, diz que prefere se deslocar à cidade em seu carro particular e que costuma dar "carona amiga" a outras pessoas com o mesmo destino, dividindo os custos da gasolina. Mesmo com as chuvas e de ter ouvido falar de desabamentos de barragens no caminho, ele diz estar tranquilo com a viagem até o Sertão dos Inhamuns.



