Parque Rachel de Queiroz: arquiteto fala em alegria por prêmio internacional

O projeto arquitetônico foi agraciado com o prêmio Obra do Ano 2023, promovido pela plataforma ArchDaily e realizado por meio de votação popular. O reconhecimento é dirigido às construções que inspiram e representam a identidade dos lugares onde são instaladas.

Em entrevista à jornalista Germana Pinheiro, da rádio O POVO CBN, Gerson Amaral, um dos arquitetos por trás do projeto, afirma que o prêmio o pegou de surpresa. “Esperava uma classificação dentro da categoria urbanismo. Fomos surpreendidos com a vitória de melhor projeto. Ficamos felizes pelo resultado”, aponta.

O Parque Rachel de Queiroz concorreu contra obras de países lusófonos. A posição de segundo lugar ficou para a Arena Castanheiras, situado em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.



"Foi uma surpresa um projeto de urbanismo, uma requalificação de uma área pública, ter sido agraciado com o prêmio. Historicamente, vemos muitas premiações para edifícios. São intervenções arquitetônicas que acabam tendo uma visibilidade maior", afirma Amaral.

O parque foi entregue há um ano e está situado no bairro Presidente Kennedy. Um constante fluxo de pessoas pode ser observado no espaço, que conta com diferentes opções de lazer e áreas propícias para atividades físicas. O terreno em que foi construído era utilizado para descarte irregular de lixo.

A preocupação de se conservar o ambiente por parte de quem o frequenta foi destacado pelo arquiteto. "Nas redes sociais, as pessoas reclamam sobre lixo e iluminação porque possuem um carinho pelo local e exigem uma conservação periódica", completa.

