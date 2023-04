Veja o que abre e o que fecha nesta quinta-feira, 6, em Fortaleza

Apesar de não ser considerado feriado, a próxima quinta-feira, 6, faz parte das celebrações da Semana Santa. Considerando a aproximação do período comemorativo, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza decretaram ponto facultativo para essa data.

Ou seja, o expediente será opcional tanto para os servidores estaduais como para os municipais nesta quinta. O POVO fez uma lista mostrando o que abre e o que fecha na data, considerando os serviços essenciais para a população. Confira:



Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lojas do Centro



Segundo informações do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, nesta quinta-feira, 6, as lojas de rua e os shoppings centers do centro irão funcionar normalmente.

Enel

Lojas de atendimento vão operar normalmente nesta quinta, 7.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os bancos abrem presencialmente para o público, com funcionamento normal.

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará



O expediente no TRE-CE foi suspenso na quarta-feira, 5, e seguirá dessa forma até o domingo, 9.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Em decorrência do ponto facultativo, não haverá expediente no TCE nesta quinta-feira, 6.

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará



O expediente no TRE-CE foi suspenso na quarta-feira, 5, e seguirá dessa forma até o domingo, 9.

Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

O Sistema de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também terá funcionamento normal para os procedimentos agendados na data.

Postos de gasolina

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o Estado.

Metrôs e VLTs

As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe terão operação normal nesta quinta-feira, 6.

Shoppings Centers



Shopping Parangaba



Empreendimento opera em horário normal.

Shopping Iguatemi Bosque



Lojas e quiosques operam em horário normal.



North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú



Na quinta-feira, 6, o horário de funcionamento será normal, com lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10 às 22 horas.

Shoppings RioMar



Na quinta-feira Santa lojas, quiosques e demais serviços dos shoppings Riomar funcionam normalmente.

Sobre o assunto Sete trechos das estradas do Ceará estão liberados e dois continuam bloqueados

Por piso nacional, professores se reúnem com Elmano na segunda

200 pessoas foram salvas de afogamento nos três primeiros meses de 2023

Homicídios caem em 25% em Fortaleza no primeiro trimestre

Ceará: 8 trechos de rodovias estaduais estão bloqueados e 3 pontos são liberados

Ararendá tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão





Tags