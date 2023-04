Oito pessoas são denunciadas pelo MPCE por morte de torcedor do Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou na segunda-feira, 3, oito pessoas pela morte de Italo Silva de Lima. O crime aconteceu no dia 18 de março deste ano, quando a vítima, que era torcedor do time do Ceará Sporting Club, foi morto por um grupo de torcedores do Fortaleza Esporte Clube, conforme a investigação.

O crime aconteceu na rua Governador João Carlos, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Eles foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Parte deles estão presos de forma preventiva por meio da investigação da Polícia Civil do Ceará.



De acordo com o documento do Ministério Público obtido pelo O POVO, o rapaz foi atacado com chutes, socos e golpes com pedaços de bastão e madeira. Italo estava andando com outros torcedores do mesmo time e se dirigia para a Arena Castelão. Neste dia aconteceria o jogo entre Ceará e Iguatu, as semifinais do Campeonato Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um grupo de pessoas, dente eles os réus, se reuniram nas proximidades da subsede da torcida organizada do Fortaleza, a TUF, autodenominada bonde dos Hollingans (BDH).

Conforme a investigação, o BDH é um grupo de pessoas que se reúnem como torcedores do time do Fortaleza e sob o pretexto de estarem torcendo, se associam para praticar diversos crimes, entre vandalismo, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, instigação ao crime, entre outros. E mesmo não havendo jogo do Fortaleza no dia, mas cientes de que havia o jogo do time rival, eles saíram, em grupos de carros e motos, com o propósito de encontrar torcedores do Ceará.



De acordo com o documento, os criminosos desembarcaram dos veículos e correram atrás dos torcedores. Italo e os demais torcedores correram para tentar fugir, no entanto, eles alcançaram a vítima e agrediram o rapaz.

O laudo cadavérico da vítima mostra que ele foi morto devido traumatismo craniano cranioencefálico e traumatismo raquimedular decorrentes de instrumento contundente. Eram múltiplas escoriações no joelho, braço esquerdo, fratura exposta e lesões que apontam a morte por meio cruel. Câmeras de segurança identificaram os indivíduos.

Além disso verificou-se motivo torpe para o crime pelo ato de impossibilitar a defesa da vítima, pois estavam em grupo numeroso e ainda a existência de associação criminosa. O Bonde dos Hollingans tem por hábito divulgar vídeos que estimulam confrontos violentos e se vangloriam de atos de vandalismo. (Colaborou Lucas Barbosa)

Sobre o assunto Criminoso furta placa de carro em Fortaleza e deixa bilhete exigindo Pix

Rede Cuca inicia período de matrículas para cursos nesta terça-feira

Homem é resgatado após ter pé preso a moto em acidente no Centro de Fortaleza





Tags