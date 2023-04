Mulher é suspeita de incendiar o apartamento do ex-namorado em Fortaleza

A Justiça concedeu o alvará de soltura para Luiza Izadora Fernandes Assunção, que havia sido presa em flagrante no dia 3 de abril, após, supostamente, incendiar o apartamento do ex-namorado, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. A motivação para o crime seria de não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com a decisão judicial, a mulher passou a perseguir o ex-namorado e ameaçou incendiar a residência. Ela chegou a enviar um vídeo, por meio de um aplicativo de mensagens, na casa do rapaz, em que segurava uma garrafa de álcool. Izadora não aceitava que o homem estava se relacionando com outra mulher.

O Ministério Público do Estado do Ceará se manifestou pela homologação da prisão em flagrante, mas pela concessão da liberdade provisória da autuada com as medidas cautelares necessárias. Nesta situação, o juiz de Direito restituiu a liberdade dela e solicitou a monitoração eletrônica com área de exclusão de 500 metros do local do incêndio.

Além da proibição de se aproximar do ex-namorado e da atual namorada dele em uma distância mínima de 200 metros. Ainda a proibição de manter contato com a vítima, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação. As medidas têm duração de seis meses, exceto o monitoramento eletrônico, que permanece por 45 dias. (Colaborou Lucas Barbosa)

