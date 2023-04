Espetáculo teatral traz a narrativa de Cristo como morador de rua

O espetáculo “As Margens: A Paixão de Cristo”, produção do Grupo Avia de Teatro que traz uma perspectiva da vida de Jesus se ele fosse uma pessoa em situação de rua, estreou nesta terça-feira, 4.

Em meio ao dinamismo que envolve música e interação com as tradições cristãs, a produção teatral tem o objetivo de acolher moradores de rua de Fortaleza e do interior do Ceará. A produção de classificação livre tem 55 minutos de duração.

Em meio a Semana Santa, a peça traz a importância de enxergar a face de Cristo nos mais necessitados e como cada um tem a sua cruz e ainda é vítima da negligência da sociedade.

O elenco de sete atores vive vários personagens que desenvolvem narrativas dessa realidade dentro da história bíblica. Sob a direção de Neide Oliveira, com maestria, a peça não se limita ao tradicional e prende o olhar de quem presencia cada ato, cada fala, cada canção.

Neide Oliveira, atriz, diretora e autora da peça, explica que teve a ideia ainda em 2017 quando caminhava pelo Centro.

“Tinha um bebê deitado na sombra de uma árvore bem rala, em um colchão meio sujo. Eu pensei ‘essa criança não pode ficar ali’, e [isso] me deu um estalo. E se Jesus nascesse hoje? E se ele fosse um pobre na Fortaleza de hoje? Onde ele nasceria? Na rua”, conta.

O artista Bruno Gomes, de 26 anos, assistiu pela primeira vez a peça. Ele conta que se emocionou em alguns momentos por retratar a realidade de pessoas socialmente vulneráveis através da história de Jesus Cristo.

“Eles conseguiram trazer a narrativa de uma forma muito bem feita, muito realista, porque se Jesus vivesse nos dias de hoje e em condições de rua, ele seria muito julgado”, relata.

Com a oração “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro”, a peça tem início. Neide explica que a frase de Santa Faustina, usada no terço da misericórdia, é uma forma de “pedir esmola”, sem pedir esmola.

“Tem lugares que a gente fala essa frase e as pessoas começam a dar dinheiro pra gente, mas a gente não tá dizendo ‘me dê uma esmola’, a gente tá pedindo misericórdia e as pessoas interpretam como pedir”, explica a diretora.

“E nessa frase, a gente quer pedir empatia com uma pessoa que acorda e tem que descobrir como vai tomar banho, como vai beber água, como vai dormir, como não vai ser abusado, como não vai ser maltratado na rua. Coisa que nós não nos preocupamos, mas que eles precisam se preocupar todos os dias. Então se você sente dor ao ver Jesus na cruz, tenha empatia por aqueles que sofrem”, conclui. (Colaborou Gabriel Damasceno)



