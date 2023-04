Homem é resgatado após ter pé preso a moto em acidente no Centro de Fortaleza

Bombeiros resgataram um homem, de 22 anos, que teve seu pé preso ao chassi de uma motocicleta após acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 3 de abril, no bairro Centro, em Fortaleza.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o motociclista teve o pé esquerdo perfurado pelo pedal da caixa de marcha após colidir com um veículo estacionado na Rua Dona Leopoldina.

O homem, que estava consciente e orientado quando foi socorrido, relatou dor no pé que estava preso. Para removê-lo da estrutura, foi necessário usar uma serra elétrica do tipo sabre.

Após ter seu pé retirado, o motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital.

