No 1º dia de reajuste na tarifa de ônibus em Fortaleza, passageiros reclamam do aumento

A passagem de ônibus em Fortaleza ficou mais cara a partir deste domingo, 19. Como aos domingos existe tarifa social, o preço ficou mais baixo que os demais dias da semana, mas também teve um aumento nessa modalidade, passando de R$ 3,30 para R$ 3,90. Nos demais dias, o valor subiu de R$ 3,90 para R$ 4,50.

O preço das passagens foi atualizado automaticamente no sistema dos ônibus. Na manhã deste domingo, 19, apesar da baixa movimentação no Terminal do Papicu, o aumento pessou no orçamento dos passageiros.

O vigilante Paulo Eduardo, 52, costuma pegar ônibus entre duas e três vezes na semana pagando inteira e não sabia que a passagem ia aumentar. "Paguei no dinheiro e me descontaram. Fica complicado para quem é assalariado. Nem todo mundo trabalha de carteira assinada e nem sempre o patrão paga, então no fim do mês o rombo é maior", diz

Já o zelador Mikael Duarte, 29, utiliza o transporte público todos os dias e já sabia do reajuste. Ele reclama não é só do aumento da passagem, mas dos preços dos produtos no mercado.

"Às vezes, a gente precisa tirar do nosso (bolso), e isso acaba causando um impacto muito grande negativo. Hoje eu tive que pegar dois ônibus para vir ao terminal e ainda vou pegar mais um para ir ao trabalho", explica ele, que também criticou a diminuição da frota.

A supervisora imobiliária Nery Santos, 43, também usa ônibus cotidianamente e diz que a maior dificuldade é porque o salário não acompanha esses reajustes: "Não existe um equilíbrio na questão financeira, e isso traz um impacto negativo para a gente".

Ônibus de Fortaleza: preço da tarifa estudantil diminuiu

Para quem paga meia, o valor teve uma redução e passou de R$ 1,80 para R$ 1,50. O valor está em vigor desde o dia 9 de março, mas os estudantes abordados pelo O POVO nesta manhã também não viram as novas taxas com muito entusiasmo.

Jonatas Fideles, 21, é garçom e estudante e nem tinha percebido que a passagem tinha diminuído para quem paga meia. "Não interfere muito no dia a dia, não, vai impactar mais para quem paga inteira. Não era nem para ter aumentado, porque já tem aumento de impostos, e a gente é que se lasca", critica.

Já a professora Gabriela Antunes, 27, diz que vai sentir o impacto nos preços da passagem das duas maneiras. Ela utiliza o transporte público todos os dias pagando meia, mas quando a carteirinha perder a validade vai passar a pagar inteira e vai ter um custo três vezes maior do que tem hoje.

"A curto prazo é ok pagar R$ 1,50, só que a médio e longo prazo, não. Quando eu for pagar inteira vai ser insustentável. Eu não digo nem em relação à melhora do serviço, mas se você pensar que o transporte é coletivo e é direito de todo mundo ir e vir, é muito irreal você dizer que a pessoa vai precisar pagar quase mais para poder se locomover", analisa.

