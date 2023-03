Biomédico é preso ao tentar falsificar documentos para exercício da profissão

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Ele foi preso em um cartório no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um biomédico de 31 anos tentou fraudar documentos em um cartório de Fortaleza e foi preso por estelionato e falsificação. De acordo com as investigações, Helder Alves Falcão, 31, tentou reconhecer documentos de um curso de Medicina na Bolívia em um cartório no bairro Parangaba. Entretanto, os documentos continham selos datados de março deste ano, oriundos de um cartório que está fechado há um ano.

Os documentos tinham selos e carimbos do dia 10 de março, do cartório fechado em Maracanaú no ano passado. A Polícia também identificou que os papéis apresentados não estavam em língua portuguesa e os selos haviam sido adicionados de forma manual, modelo não mais usado pelos cartórios.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para o 5º Distrito Policial (DP), onde foi autuado por crimes de tentativa de estelionato e falsificação de selos públicos. Agora, o homem segue à disposição da Justiça.

