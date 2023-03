Colóquio do TRT-7 debate papel da mulher nos Três Poderes da República

O evento vai contar com proeminentes integrantes do meio político e jurídico cearense, além da chefe de redação do jornal O POVO

O papel da mulher na sociedade contemporânea vai ser detalhado por cinco importantes figuras femininas no colóquio “O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder”, a ser realizado na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) na sexta-feira, 17. O evento vai acontecer das 9h às 17h, no auditório do Anexo II.



Vão participar do encontro a vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero; a senadora Augusta Brito de Paula; a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Deborah Cavalcante Oliveira Salomão Guarines; a procuradora do Trabalho Andréa da Rocha Carvalho Gondim e a chefe de Redação do jornal O POVO, Ana Naddaf.



No encontro, as participantes vão compartilhar as suas experiências sobre os seus respectivos afazeres e delinear os principais desafios por elas enfrentados.



Os interessados podem realizar a inscrição por meio de um endereço eletrônico.



Serviço:



Data: 17 de março de 2023 / sexta-feira

Local: Auditório da Escola Judicial do TRT-7

Endereço: Rua Vicente Leite, 1281, Aldeota - Anexo II, 4º Andar



