Escola de Fortaleza é certificada pela SOS Mata Atlântica por fazer monitoramento de águas

O Sesi Senai da Parangaba foi a única escola do Ceará certificada pela SOS Mata Atlântica pela sua participação no projeto “Observando Rios". Um grupo de alunos da instituição eram responsáveis, junto com professores, por fazer uma análise mensal da qualidade das águas da Lagoa da Parangaba, desenvolver pesquisas e enviar os dados para a ong.

A professora Conceição Feijó, uma das responsáveis pela ação, explica que um grupo de alunos vai até a lagoa uma vez por mês. Eles tiram fotos, analisam os pontos de poluição e coletam amostras de água. Uma outra equipe fica no laboratório, onde fazem as análises materiais. “O aluno ganha uma consciência na questão do meio ambiente. Se ele for para a área científica, essa parte acadêmica já vai estar bem trabalhada nele”

A ONG SOS Mata Atlântica é responsável pelo projeto “Observando Rios”, que atua em 19 estados do Brasil. No Ceará, existem nove grupos que participam do projeto, mas apenas um é formado por estudantes. “Nossa meta é atingir a comunidade e o setor público para que eles tenham um olhar sobre as águas da região”, diz a professora.



Escola de Fortaleza é certificada pela SOS Mata Atlântica por trabalho de monitoramento de águas (Foto: Divulgação/Sesi Senai da Parangaba)



Paulo Kauã, 17, está no terceiro ano do Ensino Médio e acredita que o projeto foi essencial na sua formação. Ele não pretende seguir carreira na área de biologia, mas pretende “continuar participando de forma ativa em questões do meio ambiente. Não só como estudante, mas também como pessoa. Porque isso é algo que todo mundo precisa ter conhecimento”.

Em 2022, os alunos da escola também escreveram um artigo que foi apresentado em um evento acadêmico promovido pelo curso de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os estudantes foram os únicos da educação básica na programação.



