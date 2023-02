Fortaleza: Prefeitura atrasa repasse para o tratamento de hemodiálise

Pelo menos 11 clinicas particulares de Fortaleza conveniadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão sem receber as verbas voltadas para o tratamento de hemodiálise, segundo Associação das Clinicas de Dialise do Ceará (Aclidec).

Conforme denúncia, a Prefeitura de Fortaleza ainda não repassou o valor dos meses de novembro e dezembro do ano passado – que somando equivalem a cerca de R$ 11 milhões. Município alega culpa a mudança financeira entre 2022 e 2023 e afirma que "está trabalhando para dar celeridade à regularização dos contratos".

O valor destinado para a realização de sessões de hemodiálise nas clinicas é repassado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS), de forma mensal.

Repasse acontece da seguinte forma: o equipamento privado declara o custo que teve com esse serviço no mês e a pasta libera o dinheiro para cobrir o gasto. Valor é encaminhado para a prefeitura de cada município, que deve repassa-lo às clinicas.

Dinheiro é repassado sempre para cobrir o custo que a clinica teve com o serviço. Ou seja, o valor do mês de janeiro é transferido em fevereiro, o de fevereiro em março e assim por diante.

Segundo Moisés Santana, presidente da Acliede, a Prefeitura de Fortaleza ainda não fez o repasse dos meses de novembro e de dezembro de 2022. Valores foram repassados pelo MS ao Município nos dias 19/12 e 27/01, respectivamente – conforme informações disponibilizadas no Fundo Nacional da Saúde.

De acordo com o representante, os dois valores de repasses somados equivalem a cerca de R$ 10.700.000. "Por que a Prefeitura pegou o dinheiro que não é dela?", questiona Santana.

O representante destaca que, por lei, a prefeitura não pode pegar esse dinheiro e gastar com outras ações, porque ação pode ser classificada como "improbidade administrativa". Ele também pontua que o município deve repassar o valor auditado para as clínicas dentro de cerca de cinco dias após recebimento.

Atrasos prejudicam quase três mil pacientes

Moisés frisa que há em Fortaleza quase três mil pacientes que dependem do serviço de hemodiálise oferecido nas clinicas. Como as sessões não podem parar, os equipamentos clínicos estão arcando com os custos por conta própria e se "endividando" por conta disso.

"Isso (atraso no repasse) tá trazendo uma série de dificuldades para as clinicas porque isso tá trazendo um prejuízo muito alto, porque é um custo muito alto (...) O serviço de dialise é um serviço essencial, diferente de qualquer outro serviço (...) É um serviço que não pode parar porque se parar o paciente morre", frisa o gestor.

Wanikelle Tuany, 28, sabe bem da importância do serviço. Atualmente morando em Pernambuco, a advogada faz hemodiálise desde 2019, três vezes na semana, no próprio estado. Contudo, ela veio passar as férias em Fortaleza há pouco tempo e durante a estadia não conseguiu ter acesso a diálise pelo SUS, precisando pagar pelas sessões.

"A legislação nos dá o direito de diálise em Trânsito, quando nós renais decidimos viajar, um importante meio do renal não deixar de viver sua vida. (...) O que acontece, é que a prefeitura de Fortaleza está negligenciando este disponibilidade que nos é dada (...) Fui informada que não tinha vaga e ponto. Me restou pagar a diálise, porque não tenho escolha, se não fizermos esse tratamento morremos", relata.

"Me senti totalmente negligenciada, assim como todos os pacientes renais em Fortaleza. A prefeitura não tem o menor respeito por nós que precisamos desse tratamento. Sinceramente, será que preferem vê pacientes mortos de monte? Ou o prefeito da cidade só iria tomar vergonha se alguém da família dele precisasse? (...) Estamos falando de vidas, manutenção de vida. Precisamos dialisar para viver", desabafa ainda.

Francirlon Alves, 41, é um dos pacientes de Fortaleza que dependem dos serviços de hemodiálise oferecidos pelo SUS. O aposentado faz sessões há mais de duas décadas e confessa que está com medo de ficar sem conseguir realizar a diálise.

"Dependo desse tratamento há exatos vinte e dois anos. Não consegui o transplante e minha vida depende restritamente da hemodiálise para sobreviver", diz.

SMS alega que vai regularizar contratos

Representantes da Acliede se reuniram com a Secretaria da Saúde Municipal (SMS) nessa semana para resolverem questão, mas nada ainda ficou definido. Associação protocolou, assim, uma representação em instituições como o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Ministério Público Federal (MPF).

Moisés Santana ainda destaca que em dezembro a Prefeitura fez um repasse, mas foi referente ao mês de outubro. Além disso, ele relata que órgão chegou a frisar que a transferência é pra ocorrer dentro de 60 dias– mas o gestor frisa que esse período de repasse não é coerente ao estipulado por lei.

Procurada pelo O POVO, a SMS informou que "a mudança de exercício financeiro, entre os anos de 2022 e 2023, exigiu um prazo maior para a tramitação dos processos de pagamento" e garantiu que "o poder público está trabalhando para dar celeridade à regularização dos contratos".

Pasta não esclareceu, contudo, o que aconteceu com o dinheiro repassado pelo MS e nem deu uma previsão exata de quando o repasse para as clinicas deve acontecer. Órgão também não deixou claro se o valor transferido em dezembro diz respeito ao mês de outubro, como afirma associação.

Confira nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que repassou, em dezembro de 2022, cerca de 3,5 milhões divididos entre o INECE, Pronefron; Prontorim; Clínica do Rim; Instituto do Rim; Policlínica Modubim e IDR. Os pagamentos dos prestadores contratualizados ocorrem em até 60 dias após a finalização dos serviços de saúde.

A mudança de exercício financeiro, entre os anos de 2022 e 2023, exigiu um prazo maior para a tramitação dos processos de pagamento. O poder público está trabalhando para dar celeridade à regularização dos contratos".

