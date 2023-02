Alvo da operação Profilaxia é preso em flat na Beira Mar de Fortaleza

Homem identificado como Carlos Ítalo Almeida da Silva, de 23 anos, foi preso em um flat na Beira Mar, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 16. Ele é o alvo da operação Profilaxia, que foi deflagrada no último dia 9 de fevereiro.

A ação tem objetivo de localizar e prender integrantes do grupo que Vakeska Pereira Monteiro, a Majestade, chefiava. Ao todo são 13 presos que possuem ligação com a organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, Italo possui cinco passagens por roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal dolosa, roubo a pessoa e direção perigosa. O indivíduo é apontado na investigação da Polícia Civil do Ceará como responsável pela logística de armas de fogo do grupo de Majestade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra ele existia um mandado de prisão preventiva por integrar organização criminosa. No começo do mês. quando foi deflagrada a primeira fase da operação Profilaxia, ele não foi localizado. A Delegacia de Repressão às Ações Organizadas (Draco) segue com diligências para prender os outros integrantes do grupo.

Sobre o assunto Suspeito de planejar roubo em concessionária de Fortaleza se apresenta à Polícia

Ônibus colide e derruba muro que divide Terminal do Siqueira e motel

Tags