Praça Luiza Távora terá baile de Carnaval para crianças nesta quinta

O evento ainda vai contar com pintura de rosto e distribuição de máscaras. Pais, avós e outros familiares podem acompanhar os pequenos

Um baile gratuito para crianças vai ser realizado nesta quinta-feira, 16, véspera de Carnaval, na Praça Luiza Távora. O evento é desenvolvido pelo Cachola, uma iniciativa de cunho educacional do Complexo de Saúde Emílio Ribas. Outras atividades ligadas ao período festivo também vão ser disponibilizadas.

O catálogo de dinâmicas conta com oficinas de pintura de rosto e de escultura de balões. Além disso, vão ser distribuídas máscaras de Carnaval e brindes para as crianças. Os presentes no baile ainda vão poder desfrutar das músicas da banda BrincArt.

O evento, mesmo sendo voltado para as crianças, também é aberto aos pais, avós e familiares.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Baile de Carnaval na Praça Luiza Távora

Onde: Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

Quando: Quinta-feira, 16/02/2023, de 17 às 19h30min

Sobre o assunto Carnaval 'salva' empresa que fornece uniformes para a Americanas

Carnaval deve injetar R$ 4,5 bilhões na economia do Rio de Janeiro

Carnaval 2023: Ivete Sangalo sobe 120 posições no Spotify Brasil

Tags