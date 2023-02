Chove em Fortaleza; veja previsão do tempo para a tarde desta segunda, 13

Todas as macrorregiões registrar precipitações. Tendência é que os maiores acumulados aconteçam no Centro-Norte do Estado.

O Ceará volta a ter condições de chuva neste início de semana. Até quarta-feira, 15, todas as macrorregiões do Estado devem receber precipitações. Em Fortaleza, as chuvas aconteceram durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 13, em alguns pontos da Cidade. Segundo o Calendário de Chuvas, o volume acumulado não passou de 12 milímetros (mm), registrados no posto pluviométrico do Castelão.

Conforme previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é que os maiores acumulados aconteçam no Centro-Norte do Estado.

"As chuvas deverão se concentrar no período da madrugada e manhã no Litoral e no sul do Estado", aponta o meteorologista Bruno Rodrigues. "No decorrer do dia, tarde e noite, a chuva deve entrar para o Interior, pegando o Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e o maciço de Ibiapaba."

As precipitações esperadas têm relação com a atuação de áreas de instabilidade atmosférica que estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a efeitos locais, como brisa, relevo, temperatura e umidade.

Apesar de avisos meteorológicos emitidos pela Funceme e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Ceará registrou baixos acumulados de chuvas nas últimas 24 horas.

Pelo menos outros 27 municípios registraram chuvas entre as 7 horas de domingo, 12, e as 7 horas desta segunda-feira. Veja as 10 maiores chuvas:

