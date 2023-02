Centro de Fortaleza celebra último dia de Pré-Carnaval com muita folia

O bloco “Pra Quem Gosta é Bom” marcou o último dia de eventos de Pré-Carnaval em Fortaleza neste domingo, 12, na Praça Waldemar Falcão, Centro da Capital. Diferentes grupos de pessoas festejaram com famílias e amigos.

Do axé à MPB, o bloco trouxe músicas consagradas da cultura popular brasileira, sendo destaque para os foliões.

A professora de História Ana Coelho ressaltou a celebração da “nossa raiz” no Pré-Carnaval da praça Waldemar Falcão. “Esse bloco é muito bom porque ele toca músicas da nossa raiz, do Nordeste, da nossa terra”, disse a historiadora, que estava acompanhada de amigos e familiares.

Natália Porto, que vestia trajes super produzidos com glitters e arranjos carnavalescos, disse que o bloco “Pra Quem Gosta é Bom” é o seu favorito da Cidade e que o frequenta desde 2018: “Eu adoro esse lugar e a energia das pessoas, amo que aconteça no Centro”.

A jovem também opinou sobre os demais eventos carnavalescos em Fortaleza: “Eu sinto que faltam pré-carnavais e carnavais com cortejo na Cidade, sinto muita falta disso”. Natália cita o Cortejo Afro, que se apresenta através de releituras de sons e ritmos em busca do resgate de cores perdidas do Carnaval baiano.

FORTALEZA, CE, BRASIL,12.02.2023: Bloco Pra quem gosta é bom. centro. (Foto: FÁBIO LIMA)



Repertório musical

A música, sendo considerada pelos foliões como parte fundamental de uma celebração carnavalesca, foi destaque no domingo do Centro de Fortaleza. Considerando este último dia de evento, Adelrui Oliveira avalia as festas organizadas pela Prefeitura com criticidade.

“Eu esperava um pouco mais. Eu acho que priorizam muito mais os artistas de fora do Ceará, tem uma galera que veio para cá que não tem nada a ver com a nossa cultura. Não valorizaram como precisavam os artistas locais maravilhosos que a gente tem”, disse o folião, que contou ter ansiado por shows de Fagner em Fortaleza.

Para Rachel Rabelo, no entanto, as escolhas e organizações dos pré-carnavais da Cidade foram “maravilhosos”. “Se ignorar o sol, tudo está perfeito e fantástico. É a primeira vez que eu venho no ‘Pra Quem Gosta é Bom’ e eu já quero vir de novo. Vou em todos os carnavais”, afirmou ela enquanto procurava uma sombra para se proteger do sol, que marcava 31º na capital cearense.

Entre beijos, música alta e cerveja, Glícia Alves, de 29 anos, comemorava a tarde de domingo carnavalesca no Centro. “Eu estou desde sexta-feira curtindo os pré-carnavais de Fortaleza e hoje vou fechar esse momento com tudo. Estou amando porque conheço todas músicas e me sinto confortável e estou com pessoas ao meu redor, nesse bloquinho, que eu me sinto confortável”, contou ela, comemorando que não viveu importunações sexuais no local.

“Estou me sentindo muito segura, feliz e animada. É possível perceber que todo mundo veio para curtir o bloquinho e isso ajuda muito no espírito coletivo”, ressaltou Glícia.

FORTALEZA, CE, BRASIL,12.02.2023: Bloco Pra quem gosta é bom. centro. (Foto: FÁBIO LIMA)



Comércio de itens carnavalescos

Para os comerciantes de bebidas alcóolicas e de adereços coloridos, o começo do ano é quase sempre um bom período de vendas. Para o ambulante Roberto Farias Franco, que vende glitter, “pompons”, e enfeites carnavalescos, as primeiras semanas de pré-carnaval foram as melhores em relação à busca das pessoas por itens festivos.

“Essa é uma época que a gente espera o ano todo porque o retorno financeiro é muito bom, é excelente. Eu vendo itens de acordo com cada festa do ano, como o Dia das Mães e o Dia das Crianças também”, declarou Roberto.

O vendedor ainda destacou o bom movimento das festas na Praia de Iracema e que está colocando “altas expectativas” para a semana oficial de Carnaval: “Eu vou para o Paracuru, meus irmãos [que trabalham com o mesmo ofício] vão para Aracati e Benedito fazer vender as coisas. Estamos apostando tudo nisso”.



