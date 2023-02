Polo de Lazer do São João do Tauape: pedestres aprovam funcionalidade de passarela

Inaugurado no último dia 2 de fevereiro, a passarela de acesso ao Polo de Lazer do São João do Tauape era uma demanda antiga da região, que possui um fluxo intenso de veículos

Com as chuvas em Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 6, o número de pedestres que transitavam às margens da avenida Raul Barbosa, próximo ao Polo de Lazer do São João do Tauape, era pequeno. Desde a última quinta-feira, 2, a região passou a contar com uma passarela de acesso, que agrada alguns moradores do bairro.

"Ficou uma maravilha. Faz tempo que a gente estava precisando disso aqui. Já tinha colocado o semáforo antes, mas mesmo assim ainda tinha muito motorista que não respeitava", conta o aposentado Francisco Carlos, 65. Ele destaca que nasceu e cresceu no bairro, relatando ainda que acidentes eram corriqueiros.

"Eu mesmo quase fui atropelado por uma moto, mas já vi carro batendo em gente, era um perigo muito grande isso aqui. Agora, não tem mais como, ficou uma beleza", comemora.

Francisco faz um pedido aos moradores da região: "Espero que não coloquem lixo na ponte, é uma coisa tão bonita, mas muitas vezes as pessoas não cuidam".

Com a inauguração do novo equipamento, o semáforo que existia próximo ao polo de lazer foi desativado, o que faz com que o fluxo intenso de veículos não seja interrompido. Para o pedreiro Raimundo Fernandes, 44, a passarela contempla as necessidades dele.

"Antigamente, era uma dificuldade. Agora eu posso subir andando ou até de bike, já que colocaram uma rampa, e não os degraus. Antes tinha que ser na correria, era um perigo passar de bicicleta", avalia Fernandes.

A nova passarela possui 96 metros quadrados (m²) de comprimento e 5,9 m² de altura. As obras no local foram de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará, com execução da Superintendência de Obras Públicas (SOP). A estrutura metálica conta com piso de concreto e aço. O investimento para construção foi de cerca de R$ 2,2 milhões.

Com a inauguração da obra no último dia 2 de fevereiro, a passagem se torna o principal ponto de acesso para pedestres que precisam atravessar a avenida Raul Barbosa para desfrutarem do polo de lazer, que está bem conservado um ano após a inauguração.

Com mais de 7 mil m², o espaço conta com quadra poliesportiva de areia, brinquedopraça, aparelhos de ginástica, areninha e pista de skate. Cerca de R$ 4 milhões foram investidos no equipamento localizado às margens do Rio Cocó.

"Agora o acesso ficou show. Já tinha esse espaço muito bonito aqui, mas sempre tinha o risco de atravessar a rua, porque o trânsito não para. Só tenho uma reclamação do piso, que ficou áspero", opina o autônomo César Nascimento, 54.

Durante a inauguração realizada na última quinta-feira, 2, o governador Elmano de Freitas (PT) explicou que o material utilizado no piso possui um aspecto áspero de forma proposital. De acordo com o chefe do Executivo estadual, a proposta é que idosos não sofram com o risco de escorregarem durante a travessia.

Para além de cumprir a função de conectar as margens da avenida, a passarela funciona como um ponto de contemplação da imensidão verde do Parque do Cocó, que cerca todo o polo de lazer.

