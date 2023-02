Faculdade Senac vai ofertar 4 cursos de pós-graduação em Fortaleza

Cursos de MBA e especialização contemplam as áreas de marketing, gestão, turismo, transporte e saúde

A Faculdade Senac Ceará vai ofertar, a partir de 2023, quatro cursos de pós-graduação nas áreas de transporte, gestão, saúde, turismo e marketing. As aulas presenciais nos cursos de master in business administration (MBA) e especialização acontecem a partir de março deste ano, no Senac Aldeota.

Para ingressar nos cursos, é necessário realizar a inscrição por meio do site da Senac e possuir um diploma de graduação válido em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (Mec).

Ao todo, a instituição oferta 50 vagas para os cursos de MBA em Logística e Operações em Transportes, MBA em Gestão e Saúde Digital e MBA em Gestão Estratégica de Negócios na Área do Turismo, além de 50 vagas para a Especialização em Marketing Digital e E-commerce.

Todos os cursos têm carga horária de 360 horas e aulas quinzenais às sextas-feiras à noite e sábados pela manhã e tarde.

