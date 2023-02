Terminais de ônibus da Capital recebem apresentações carnavalescas; veja programação

O primeiro dia do mês de fevereiro chegou em ritmo de Carnaval para os usuários do transporte público da Capital. No terminal de ônibus da Messejana, na manhã desta quarta-feira, 1, quem estava responsável pela festa era a Banda Integração Cidadã, formada por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Em celebração aos dez anos da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), o grupo realizará apresentações musicais pré-carnavalescas nos sete terminais de ônibus da Cidade. De acordo com o inspetor Marcílio Távora, diretor da GMF, a ação visa aproximar a população dos servidores públicos, além de destacar o "espírito" da segurança cidadã.

"Temos que estar próximos à sociedade e temos diversas vertentes para isso, a música é uma delas. Procuramos esclarecer e demonstrar que as instituições de segurança não estão ali só para repressão".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre os frutos gerados pelo projeto, Távora afirma que a aproximação da população já pôde ser constatada. "Desperta um olhar lúdico e artístico. Vemos as pessoas se aproximando e é o que buscamos. Nós trabalhamos para eles e estamos aqui para servi-los", afirma.

A percepção do inspetor é a mesma de Verônica do Nascimento, 47, que dedicou alguns momentos do seu dia para contemplar a apresentação dos agentes. "Isso nos aproxima e traz mais confiança. Às vezes estamos tristes e um momento assim muda o ânimo da gente", relata Verônica, enquanto registra o grupo.

Diana da Rocha, 57, foi outra usuária do transporte público que resolveu publicar a apresentação em suas redes sociais. "Acredito que esse tipo de ação deve ser sempre divulgada e, por isso, eu postei. Tenho certeza de que faz a diferença na vida de quem não está tendo um bom dia".

A próxima apresentação da Banda Integração Cidadã está agendada para sexta-feira, 3, às 9h, no terminal do Papicu. Já nos dias 7, 9 e 10 de fevereiro, o grupo se apresenta às 16h, nos terminais do Conjunto Ceará, do Siqueira e da Parangaba, respectivamente. Já no próximo dia 14 será a vez do terminal da Lagoa, às 9h, e, por fim, no Terminal do Antônio Bezerra, às 16h, no dia 16 de fevereiro.

Núcleo Mediação de Conflitos

Ainda na manhã desta quarta-feira, 1º, o terminal da Messejana também recebeu agentes do Núcleo de Mediação de Conflitos, onde servidores conversavam com a população sobre o serviço prestado pela Prefeitura de forma gratuita. Ítalo Borges, coordenador do Núcleo, destaca que o serviço pode ser acionado por meio das secretarias regionais.

"Os casos mais comuns envolvem conflitos entre vizinhos em situações como uma construção que está incomodando, um barulho excessivo, alguma situação de resíduo sólido. A proposta é de resolver a situação por meio do diálogo, dentro dos nossos núcleos de mediação".

Borges afirma que a maioria dos casos chega ao Núcleo por meio de boletins de ocorrência, mas destaca que as centrais de atendimentos podem ser acionadas de forma direta, sem a necessidade de passar em uma delegacia.

"O cidadão pode buscar a regional mais próxima e buscar o serviço de acolhimento. Lá ele será ouvido e vamos iniciar o procedimento de mediação. A proposta é levar essa política pacificadora para que se evite um futuro crime ou uma situação de maior dano", finaliza.

Sobre o assunto Lar de proteção animal em Fortaleza passa por dificuldades nas chuvas; saiba como ajudar

Dia T promove atividades para visibilidade trans em Fortaleza

Nove pessoas são presas em operação contra a venda ilegal de lagostas em Fortaleza

Tags