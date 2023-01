Banho de mangueira: bombeiros fazem "chuva" para crianças em Fortaleza

Vídeo publicado no Instagram dos bombeiros do Mucuripe amoleceu o coração dos internautas. Várias crianças de uma colônia de férias se divertiram e comemoram a chuva d’água lançada pelos profissionais na manhã dessa sexta-feira, 20. O banho de mangueira aconteceu durante uma assistência social no Centro Comunitário Luiza Távora, em Fortaleza.

“É uma honra para nós poder participarmos desses eventos que nos são demandados corriqueiramente, e é também uma satisfação pessoal poder ter esse contato com as crianças que enchem nossos corações de alegria. Viver a alegria do outro também nos faz alegres, a energia positiva é contagiante”, comentou o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), Francisco de Araújo.

Araújo ainda afirma que é comum o grupo de bombeiros participar dessas ocasiões, sendo necessário apenas o agendamento de data e horário antecipados.

O primeiro tenente acrescenta que a página nas redes sociais tem o propósito de mostrar a rotina dos profissionais do ramo: "Mostramos o que amamos fazer: nosso trabalho. Nossa rotina diária, nossos equipamentos, desfechos das ocorrências mais complicadas que vivenciamos, nossas solenidades e, claro, nossas participações em eventos sociais como esse das crianças do Luiza Távora.”

Confira página no Instagram: @bombeirosdomucuripe

