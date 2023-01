Com salário de R$ 2,4 mil, Prefeitura de Fortaleza abre seleção para SDHDS

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHS) publicou edital de abertura de processo seletivo com 14 vagas para preenchimento imediato. São 11 oportunidades para profissionais da pedagogia, uma delas para pessoa com deficiência, e três para terapeutas ocupacionais. As inscrições estão abertas até o dia 24 de janeiro.

Os servidores vão atuar na rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (Suas), vinculado à SDHS. A seleção terá duas etapas. Na primeira, prevista para o dia 12 de fevereiro, os candidatos farão a prova objetiva de conhecimentos específicos. Depois,. em 16 de março, será realizada a avaliação de títulos. O cronograma estipula a divulgação do resultado final, após o período recursal, para o dia 23 do mesmo mês.

As inscrições podem ser feitas no canal Concursos e Seleções, da Prefeitura de Fortaleza, com valor único de R$ 120. A remuneração é de R$ 2.473,69 para as duas profissões. Além das 14 vagas imediatas, há cadastro de reserva com 20 vagas. Clique aqui e leia o edital.

