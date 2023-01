Carteiras de estudante 2023 de Fortaleza podem ser solicitadas a partir desta quinta

O processo para as solicitações das carteiras estudantis de 2023 tem início nesta quinta-feira, 5. O benefício é disponibilizado para todos os estudantes de escolas e universidades, veteranos ou novatos, da rede pública e privada de Fortaleza. O documento terá validade até abril do corrente ano.

Para ter direito ao benefício, o estudante deve fazer a solicitação, de forma presencial ou on-line, enviar ou entregar a documentação necessária e realizar o cadastro da biometria facial. Alunos da rede pública podem solicitar, ainda, a gratuidade para confecção das carteirinhas. Já os alunos da rede particular devem solicitar e pagar a taxa de confecção.

Além de dar direito à meia passagem no transporte coletivo e à meia entrada em eventos culturais, a identidade estudantil garante também a integração, pois o documento possui a função de Bilhete Único no mesmo cartão. Com isso, o aluno pode usufruir da integração, no intervalo de duas horas, pagando apenas uma tarifa. Outra vantagem é a utilização gratuita dos sistemas Bicicletar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Solicitação

Os estudantes podem solicitar o documento de forma on-line pela plataforma Identidade Estudantil, que passa a aceitar cadastros a partir de amanhã.

Para atendimento presencial, é necessário agendar pelo site da Etufor e escolher um dos seis postos de atendimento da Etufor:

Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União)



Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União)

Shopping RioMar Kennedy





Shopping Aldeota





Vapt Vupt Messejana e Antônio Bezerra





Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza

Alunos novatos

Os alunos novatos da rede pública e privada devem solicitar o documento de forma on-line ou presencial.

Alunos veteranos

A carteira dos alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, que se responsabilizam pela solicitação da gratuidade. Já os alunos da rede particular devem solicitar e pagar a taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

Os alunos que já possuírem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, devem apenas imprimir o boleto pelo site. Caso o aluno tenha mudado de escola ou universidade, deve solicitar a confirmação de matrícula na sua instituição de ensino atual (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor) para que sejam atualizados seus dados escolares e, assim, imprimir seu boleto com os dados atualizados. Ambos devem acessar o Catálogo de Serviços.

Todos os alunos que forem bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou que estudem nas universidades públicas, sejam veteranos ou novatos, devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2023, por meio da plataforma Identidade Estudantil ou presencial. Os estudantes contemplados com bolsas do Prouni devem apresentar a declaração com essa informação.

Documentação

A documentação, tanto para alunos da rede pública quanto para a rede particular, inclui RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço atualizados.

Biometria

A biometria pode ser realizada por meio de plataforma on-line ou de modo presencial. Caso o aluno já tenha efetuado a biometria facial, não é preciso repetir o procedimento. Porém, é necessário reforçar que, caso a biometria tenha sido realizada antes de 2020 ou haja alguma mudança nas características faciais do estudante, ele pode atualizar o procedimento para que não haja bloqueios por incompatibilidade da imagem nos validadores da ferramenta. A biometria é a forma de identificação nos validadores dos ônibus para evitar fraudes.

Confirmação da matrícula

Após realizados os pedidos, os alunos devem acompanhar a solicitação pelo site. Em seguida, devem pedir à instituição para confirmar a matrícula no site da Etufor e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino ou nos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), no caso das universidades.

Sobre o assunto Idoso morre após passar mal em terminal de ônibus de Fortaleza

Importunação sexual no ônibus: Prefeitura de Fortaleza recebe 151 denúncias via WhatsApp

Ônibus de Fortaleza não têm previsão para volta do ar-condicionado

Tags