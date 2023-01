Obras na orla do Serviluz chegam a 95% de conclusão

O andamento das obras na orla do Serviluz traz esperança de dias melhores para os moradores que vivem na região. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, 95% dos serviços planejados já foram executados.

No local, é possível encontrar o novo e extenso calçadão da avenida Pontamar. Além do espaço para pedestres, a área passa a receber uma nova pavimentação, com cerca de dois quilômetros. O novo asfalto contempla as avenidas Pontamar e Leite Barbosa.

Quem mora no bairro comemora o andamento das obras. Francisco de Paula, 70, conta que vive no Serviluz desde que nasceu e afirma que as mudanças já renderam bons frutos para o bairro. "Tenho certeza que vai melhorar, já ficou melhor. Antes essa areia da praia chegava até as casas", afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mudança relatada por Francisco se deve ao serviço de contenção da faixa de areia realizado na praia. Do calçadão é possível observar que funcionários da obra ainda trabalham para sanar o problema.

A área passa por um plantio de salsa da praia, considerada uma vegetação nativa. Além da salsa, a grande quantidade de palhas de coqueiro espalhadas pela areia também chama a atenção. De acordo com a Prefeitura, este é mais um método utilizado para redirecionar a areia trazida pelos ventos.

Para Antônio Marcos, 36, que vive na região há 20 anos, o andamento das obras é um alento depois de anos de sofrimento devido à invasão da areia. "Finalmente a obra andou. Antes a areia vinha e cobria tudo. Agora eu vejo resultado, tá dando certo. Mas tem que continuar, não pode parar agora", pede Marcos.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as intervenções no Serviluz estão orçadas em cerca de R$ 10 milhões, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2023.

Ao ser finalizado, o projeto ainda prevê a implementação de nove boxes comerciais e o plantio de 68 coqueiros de grande porte. Ainda de acordo com a pasta, banheiros públicos e quatro bolsões de estacionamento também serão implementados, gerando 84 vagas.

As obras no Serviluz tiveram início ainda no ano de 2017, quando a avenida Pontamar foi construída, antes disso, o espaço era composto por uma viela de terra batida. A nova via permitiu a interligação do Titanzinho à Praia do Futuro.

No início das intervenções, foram realizados trabalhos de drenagem na avenida Pontamar, com a execução de sarjetas em toda a sua extensão, que funcionam como escoadores para água. Na obra atual, a via recebeu uma complementação do sistema de drenagem, com dez novas bocas de lobo e galerias de drenagem com 700 metros de extensão.

Mesmo com a conclusão bastante adiantada, ainda é possível observar locais que precisam de melhorias. Com as chuvas registradas na última semana de dezembro, a avenida apresentava pontos de alagamentos na última semana de 2022. A situação se repetia em algumas outras vias do bairro.

A ciclofaixa da avenida também apresentava problemas em muitos pontos, apesar da marcação, o trecho estava com falhas no terreno, além de bastante entulho e areia, o que impossibilitava o seu uso. Atualmente, os trabalhos se concentram na finalização do portão da nova Areninha e nos reparos das cobertas dos novos quiosques.

Sobre o assunto Réveillon da Paz 2023 terá shows de Naldo José e Ana Clara Rocha e Italo Poeta

Réveillon de Fortaleza: Alok comanda virada de ano; veja horários dos shows

Casa de Cuidados do Ceará cria grupo para cuidadores novatos

Tags