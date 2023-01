Réveillon Fortaleza 2023: Estrutura rende elogios do público após a festa

Comentários registrados nas redes sociais do O POVO mostram elogios às atrações e organização e críticas ao show pirotécnico

Com dois dias de shows e milhares de pessoas reunidas no aterro da Praia de Iracema, Fortaleza voltou a celebrar uma passagem de ano após dois anos sem festas, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.

O evento contou com a presença de renomados artistas nacionais como Alceu Valença, Alcione, Luiza Sonza, Jorge Aragão, Nando Reis, Felipe Amorim, Luan Santana, Vanessa da Mata, entre outros. O DJ Alok foi o responsável por comandar a virada na Capital. Após a contagem regressiva, uma queima de fogos foi realizada atrás do palco, que foi completamente iluminado por luzes de LED.

As publicações realizadas pelo O POVO no Instagram renderam diversos elogios à estrutura do evento, mas também houve críticas, principalmente voltadas ao espetáculo pirotécnico, que passou por mudanças neste ano.

A festa que marcou a passagem de 2022 para 2023 foi a primeira sob a vigência da Lei n° 11.140/2021, que proíbe o uso de artigos que provocam ruído alto em eventos públicos e particulares.

"Teve tudo, menos fogos", avaliou um dos seguidores. Para outra pessoa que esteve na festa, a pirotecnia também decepcionou. "Para quem gosta de festa foi bom, mas quem foi para ver a queima de fogos, foi uma decepção".

Há quem tenha avaliado que o evento superou todas as edições anteriores. "Acredito que tenha sido a melhor virada de ano no aterro. Organização, segurança, atrações e estrutura excelentes". O seguidor ainda afirmou que foram um acerto os fogos silenciosos, mas gostaria que o tempo de queima fosse ampliado.

A estrutura montada no aterro também recebeu elogios. "Foi tudo incrível, não teve nem confusão, o palco (foi) superior aos dos grandes festivais, nosso Réveillon foi top", avaliou. O momento da passagem de ano também foi lembrado. "Animado e tranquilo. Alok fez um show lindíssimo e emocionante. Um Réveillon de primeiro mundo".

Entre 20 de dezembro e 5 de janeiro, a Prefeitura de Fortaleza estima que cerca de 600 mil turistas passarão pela Cidade. A expectativa é de que cerca de R$ 3 bilhões sejam injetados na economia da cidade.

