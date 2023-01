Réveillon Fortaleza 2023: 1 milhão celebram a virada de ano na Capital

Mais de um milhão de pessoas lotaram as areias da Praia de Iracema para celebrar a virada do ano. Após dois anos sem que a comemoração pública acontecesse, por conta da pandemia de covid, o Réveillon Fortaleza 2023 reuniu milhares de famílias e contou com apresentações de artistas para todos os gostos.

Waldonys foi a primeira atração da noite, ao lado da cantora Camila Marieta, sendo seguido por Felipe Amorim. Em sequência o palco foi entregue a Alcione, que mesmo sentada fez a multidão em pé "sofrer" com as músicas mais marcantes de sua carreira.

Depois de experimentar da "sofrência" da "Marrom", como é conhecida a cantora maranhense, o público viveu o êxtase da animação de Alceu Valença. O cantor pernambucano, que não parava um só segundo quieto sobre o palco — mesmo aos 76 anos —, brincou diversas vezes com a plateia e divertiu até mesmo quem não parecia gostar do ritmo.

Foto: Samuel Setúbal / O POVO

Alceu Valença durante o Réveillon de Fortaleza 2023

Quando Alceu encerrou, com êxito, sua apresentação, foi a vez do DJ Alok assumir. O show começou com uma mensagem do artista no telão, sendo seguido por um jogo de luzes, sua marca. Assim que ele soltou as primeiras músicas, o clima de repente pareceu outro. Os milhões de pés presentes na areia pulavam frenéticos e até crianças e idosos entraram na "brincadeira".

Perto das 22 horas o equipamento do artista chegou a apresentar uma pequena pane, que parou o show por cerca de três minutos. "Pode parar quantas vezes for que eu vou ficar sempre com vocês e vou sempre voltar", disse o artista no momento, levando público ao delírio e "consertando" a situação.

Foi ele o responsável pela celebração do momento da virada. Soltando luzes e fogos de artifício, o DJ deu o ritmo do início de 2023 para todos que estavam presentes no local. O ano começou cheio de abraços emocionados, banhos de shampang e muita animação.

A Prefeitura de Fortaleza também realizou uma queima de fogos, pela primeira vez sem barulho. Quem estava à frente do palco não pôde observar o momento com clareza, mas quem estava próximo a área onde ocorreu o evento se deslumbrou com o show de luzes que faiscaram o céu alencarino por cerca de dois minutos. Dando início ao ano, ainda subiriam ao palco Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Foto: Samuel Setúbal / O POVO

Nando Reis no Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema

"A expectativa é a melhor possível, de subir ao palco, poder tocar minha música e saber que ela está associada a uma coisa tão bela como a virada", disse o cantor Nando Reis ao O POVO, minutos antes de entrar no palco.

Público elogia organização e segurança do evento

Além das atrações, a organização e a segurança do evento chamaram a atenção do público presente. Local contou com, dentre outros, três unidades médicas, um posto para guarda municipal e ainda outro para a Polícia Militar (PMCE). Agentes faziam a ronda na área, que se dividia em várias estruturas.

A carioca Luciane Souza, 59, se surpreendeu com a organização. Apesar de morar há sete anos em Fortaleza, ela nunca foi à uma festa de Réveillon na Capital, pois tinha receio de que não fosse um ambiente organizado e seguro.

Nesse sábado, 31, ela resolveu ir com o marido, a nora e os netos, e confessou que ficou surpresa com o que viu.

Quem compartilha da mesma opinião é a cearense Silvanira Campos, 48, que veio a primeira vez ao evento em 2019 e resolveu voltar agora. Ao lado dos filhos, a vendedora animada diz que a festa "é muito bonita" e que estava achando tudo "muito organizado e seguro".

Confira fotos da celebração:

abrir (Foto: Fco Fontenele / O POVO)Queima de fotos no Réveillon 2023 na Praia do Futuro, em Fortaleza (01/01/2023) (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Fogos e luzes no Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Fogos e luzes no Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Nando Reis no Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema (Foto: Fco Fontenele / O POVO)Vista aérea de Réveillon de Fortaleza - Aterro da Praia de Iracema - durante queima de fogos (Foto: Fco Fontenele / O POVO)Vista aérea de Réveillon de Fortaleza - Aterro da Praia de Iracema - durante show de Alcione (31/12/2022) (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Palco do Réveillon de Fortaleza 2023 (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Público durante o Réveillon de Fortaleza 2023 (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Público durante o Réveillon de Fortaleza 2023 (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Alceu Valença durante o Réveillon de Fortaleza 2023 (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Fogos e luzes no Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema (Foto: Samuel Setúbal / O POVO)Breve queima de fogos iluminou o céu da Praia de Iracema, em Fortaleza

