Após 1ª noite de shows, Praia de Iracema amanhece com movimentação tranquila

A primeira noite de shows do Réveillon 2023 em Fortaleza reuniu cerca de 400 mil pessoas na Praia de Iracema, segundo a Prefeitura. Depois de quase 12 horas de música, o trecho turístico da Capital amanheceu tranquilo neste sábado, 31.

Poucos se atreviam logo de manhã a uma caminhada ou uma volta de bicicleta pela orla. Na faixa de areia, chegavam famílias e grupos de amigos para sentar-se diante do mar, enfrentar algumas ondas ou mesmo brincar de bola nos últimos momentos de 2022.

"Viemos do Rio de Janeiro por causa do sol e por causa do evento também", conta Vanusa Pereira, acompanhada do marido e da sogra. "Fomos nos shows ontem e achei tudo muito organizado e seguro", avalia.

Vanusa diz ter expectativas altas para os shows da noite deste sábado e para o ano de 2023. "Que o próximo ano venha com muita paz", deseja.

Bruna e Wellington vieram do município de Tianguá, na região da Ibiapaba. "A gente veio a passeio e para aproveitar a virada do ano. Fomos no show da Luiza Sonza e da Vanessa da Mata. Foi bem legal, mas a gente voltou logo", conta Wellington. Nesta noite, a expectativa é pelos shows de Alok e Alceu Valença.

Para os ambulantes que atuam nas calçadas da avenida Beira Mar e na faixa de areia da Praia dos Crush, o movimento do final do ano tem sido animador. As vendas superam anos anteriores e a expectativa é de cenário positivo também durante janeiro.

Neste sábado, 31, o fluxo deve ser maior durante a tarde e noite, aponta um dos vendedores que preferiu não se identificar à reportagem. "Ontem já de manhã estava bem cheio, lotou mesmo. Hoje o pessoal deve começar a vir por volta das 12 horas", afirmou.

