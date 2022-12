Avenida Dioguinho será parcialmente bloqueada na segunda-feira, 2

No local, será implantado um novo sistema de drenagem na via, totalizando 30 metros de extensão

A Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) efetuará o bloqueio parcial da Av. Dioguinho para executar serviços de drenagem no Caça e Pesca. A obra foi iniciada em outubro de 2022. Na próxima segunda-feira, 2, os serviços avançam até a via, onde será implantado um novo sistema de drenagem de 30 metros de extensão.

A intervenção terá duração de 45 dias, sendo a Av. Dioguinho bloqueada entre as ruas SDO15 e Jamaica, no sentido Sabiaguaba/Praia do Futuro não havendo a necessidade de desvio de tráfego.

Durante a obra, a via auxiliar deverá funcionar no contra fluxo, operando em dois sentidos (Mucuripe e Sabiaguaba). Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte operacional à intervenção.

Segundo a AMC, os motoristas devem se adaptar à nova configuração da via e ficarem atentos às placas de sinalização provisória.

Sobre a obra

Conforme a prefeitura de Fortaleza, o projeto irá beneficiar 16 ruas do bairro com a construção de galerias de drenagem, nova pavimentação, ciclofaixa, mobiliários urbanos e calçadas, melhorando a mobilidade na região.

A obra, que demandou investimento de R$ 10 milhões, deverá beneficiar mais de 6 mil pessoas da comunidade e estima-se que ficará pronta em junho de 2023.

