Iluminação especial atrai olhares para a orla de Fortaleza e reaviva espírito de Natal

O sol se pondo no horizonte, as ondas quebrando nas pedras, as atrações no calçadão. Quem passa pela orla de Fortaleza tem muito o que apreciar com os olhos, mas há algo tornando o local ainda mais atrativo: a iluminação natalina. Toda a decoração brilhosa tem servido como um convite aos passantes — e também como uma lembrança para que se mantenha vivo o espírito de Natal.

Essa ação é uma parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) com a Prefeitura, dentre outras instituições, e ocorre todos os anos. Iluminação especial de Natal é colocada em alguns dos principais pontos da Cidade. Na orla, contudo, ação ganha destaque por acentuar a beleza da natureza no local.

Na Beira Mar, por exemplo, os postes de luz ganharam adornos em formatos que remetem ao período festivo. Com apenas uma caminhada pelo calçadão é possível ver símbolos de estrelas brilhando, anjos iluminados e até mesmo uma jangada, que faz alusão à cultura pesqueira do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 07812.22: Luzes de Natal no Mercado dos Peixes na Beira Mar. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Para quem costuma frequentar a área, a iluminação natalina não é uma novidade. Contudo, ela não deixa de ser um atrativo nem mesmo quando já se está habituado. Esse é o caso de Ricardo Braga, 45, que sempre frequenta o local. "Ela (a iluminação) embeleza. É bem interessante, principalmente para o público que vem de fora. Então, já é bem chamativo, é uma coisa bem diferente", comenta.



Jair Nascimento, 56 anos, compartilha da mesmo opinião de Braga. O marinheiro é natural do Rio de Janeiro mas mora em Fortaleza há mais de dez anos. "Tá bem criativo. Tá inovando cada vez mais, que antes não colocavam essas luzes nos postes, e agora estou vendo que tem nos postes. E, assim, é bem histórico, isso chama a atenção dos turistas. É inovador, está mais esplêndido, mais real", opina.

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 07812.22: Edilene Souza. Luzes de Natal no Mercado dos Peixes na Beira Mar. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Mesmo há dois anos trabalhando na região, Edilene Sousa, 25, não deixa de apreciar a iluminação especial desta época. Ela, inclusive, diz ter notado que neste ano há adornos novos, como a jangada. "[A iluminação] Deixa a cidade da gente mais bonita, que é ponto turístico, principalmente porque é a Beira Mar. Eu acho que fica muito mais bonito", diz a vendedora.

Iluminação natalina na Barra do Ceará

Já na Barra do Ceará, na orla do projeto Beira-Rio, além dos adornos em alguns postes, a iluminação foi inserida pela primeira vez em árvores. Quando o sol vai se pondo no horizonte, dando uma cor alaranjada ao encontro do mar com o rio, as luzes especiais se acendem. Passantes aproveitam o momento para tentar enquadrar a beleza do cenário em fotos.

Um deles é Daniel José, 40, que mora no bairro desde criança. Minutos antes das 18 horas ele posiciona o filho, com cerca de 4 anos, próximo a uma das árvores e saca o celular do bolso. A ideia é registrar o momento em que a iluminação tem inicio. Mas, conforme o encanador, ação não só trouxe beleza para área como também aumentou a sensação de segurança, por deixar tudo mais iluminado.

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 15.12.22: Luzes de Natal na Barra do Ceara, iluminação de natal na orla de fortaleza no calçadão da Barra do Ceara. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: AURÉLIO ALVES)



Quem também tem o costume de tirar fotos no local é Deoclécio Rocha, 40, morador da Barra há mais de 20 anos e um colecionador de imagens do pôr do sol que parece único de lá. "A Barra do Ceará era um local muito conhecido por ser perigoso, então isso acaba mudando um pouco essa mentalidade das pessoas. [A iluminação] Tanto melhorou a parte estética como a própria segurança també. Como está mais seguro e mais bonito, acaba que mais gente vem visitar, conhecer", conta o morador.

Além do sentimento de segurança, há também o objetivo de que a iluminação impulsione o comércio. "Essa decoração foi feita para tornar esses locais mais festivos, mais atraentes, gerando mais consumo", frisa Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, completando que ação busca ainda "lembrar do nascimento de Jesus Cristo" e trazer o "espírito natalino" à Cidade.

Em relação ao aumento do consumo, ação parece estar dando resultado. "Depois que teve essa claridade, essa decoração sobre o Natal está muito legal, a visão chama muito a atenção de quem passa. O pessoal fica olhando, fica chamando muita clientela para a gente, ajuda muito. Antes a gente estava com um movimento um pouco parado. Já está evoluindo a movimentação aqui", conta Helena de Sousa, 29, que trabalha em um comércio na Barra do Ceará.

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 15.12.22: Wilker Silva. Luzes de Natal na Avenida Desembagador de Moreira no Jardins Open Mall, iluminação de natal. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: AURÉLIO ALVES)



Wilker Silva, 30, é comerciante há três anos na área e diz ter ficado "surpreendido" com a iluminação de natal deste ano. "O cliente se sente mais seguro, o turista se sente mais seguro, e eles vem ver a beleza da Barra do Ceará porque isso daqui é algo que estava escondido há muito tempo (...) Graças a Deus a gente tem notado que a Barra tem sido olhada com outros olhos. (A iluminação) vai fazer crescer o movimento (...) A pessoa traz o filho pra ver ai vem comprar uma água", aponta.

Iniciativa privada reforça proposta de trazer espírito natalino

Mas a iluminação pública não é a única que ajuda a trazer o espírito natalino a Fortaleza, reforçando também o sentimento de segurança e impulsionando o consumo. Próximo de praias, prédios e shoppings se revestem de luz. O Jardins Open Mall, complexo de lojas e restaurantes localizado na Desembargador Moreira, é um deles.

Além de colocar uma árvore de natal na frente do espaço, a administração do empreendimento encheu quase todas as árvores do local com luzes, encantando tanto passantes como frequentadores. De acordo com José Felix, 52, que trabalha no serviço de valet, a iluminação tem ajudado a aumentar o movimento. "Quem vem espera o ano todo por essas luzes aqui", revela o funcionário.

Amanda Moreira, 24, vendedora em uma loja próxima dali, acha que local ficou mais atrativo. "Eu acho bacana (a iluminação) pela época também, acho bem interessante, bem atrativa", conta, destacando que as luzes "atraem bastante clientes e dá uma sensação de segurança".

De fato, as luzes especiais visivelmente atraem frequentadores, boa parte chegando com as famílias. Esse é o caso de Luma Frota, de 11 anos, que foi ao shopping acompanhada da avó, Armênia Almeida, 76. Enquanto esperam por alguém do lado de fora do empreendimento, seus olhos são atraídos pela beleza das árvores ao redor. "Tô achando bonita", diz a pequena, frisando que local está "mais atraente".

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 15.12.22: Armenia Almeida 76 anos / Luma Frota, 11 anos. Luzes de Natal na Avenida Desembagador de Moreira no Jardins Open Mall, iluminação de natal. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: AURÉLIO ALVES)



Além de avós e netos, pais e mães chegam constantemente com crianças e fazem fotos ao redor das árvores. Os olhos dos pequenos brilham quando encontram a quantidade de luzes do local.

Confira galeria de imagens:

Sobre o assunto Abrasce projeta alta de 4% nas vendas de Natal nos shoppings

Parque Villa-Lobos, em SP, exibe árvore de Natal com 52 m de altura

Orquestra formada por crianças e adolescentes traz a magia do Natal a Fortaleza

Tags