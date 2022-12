Covid-19: 2ª dose da vacina para crianças até 2 anos começa a ser aplicada em Fortaleza

A segunda dose da vacina da Covid-19 em crianças de 6 meses até 2 anos será disponibilizada a partir de segunda-feira, 19, pela Prefeitura de Fortaleza. Para receber a dose, basta dirigir-se ao Shopping Iguatemi Bosque, das 9 às 17 horas, sem a necessidade de agendamento para o atendimento. Em paralelo, uma busca ativa em territórios vulneráveis será feita para a realização da aplicação da vacina em domicílio.

Essa faixa etária conta com três doses no calendário vacinal, sendo as duas primeiras aplicadas em um período de quatro semanas e a terceira, dois meses depois da aplicação da segunda dose da vacina. Com a primeira dose foram vacinadas 2.534 crianças nessa faixa etária. Para os primeiros dias de aplicação da segunda dose, são aguardadas aproximadamente 700 crianças.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a vacinação em crianças da faixa etária no fim do mês de outubro. Vale lembrar que as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação podem ser aplicadas simultaneamente com a Pfizer Baby. As crianças que forem receber a segunda dose devem comparecer ao local com os responsáveis, apresentando os documentos comprobatórios e o cartão de vacinação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o último boletim epidemiológico, no período de 6 a 12 de dezembro, a positividade dos testes de Covid (RT-PCR) dos moradores da Capital, analisados pelos laboratórios da rede pública foi de 20%. De um total de 829 exames realizados, 166 apresentaram diagnóstico positivo. No período em questão, não foram registrados óbitos por Covid-19. Os últimos óbitos pela doença foram registrados nos dias 22 e 30 de novembro, quebrando o período de 102 dias sem mortes pelo Coronavírus.



Sobre o assunto Rede Unimed registra queda de 24% nas internações por Covid-19 em Fortaleza

Tags