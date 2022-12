Alunos da rede pública de Fortaleza são incentivados a mostrarem talentos

Com a aproximação das avaliações bimestrais e, finalmente, as férias escolares, cerca de 1.200 alunos da rede pública de Fortaleza tiveram um dia letivo mais que especial. Durante a manhã e a tarde desta sexta-feira, 16, jovens do 6º ao 9º ano participaram do PXP Protagonismo Experience, evento que tem o objetivo de reunir talentos dos estudantes nas mais diferentes linguagens artísticas, além de incentivar a cultura digital.

O evento ocorreu na Academia do Professor Darcy Ribeiro, localizada no bairro Centro. Com o tema "Ative o protagonista que há em você", os estudantes de cerca de 30 escolas, pertencentes aos seis Distritos de Educação, tiveram a liberdade de mostrar seus talentos e afinidades em espaços destinados à oferta de jogos eletrônicos, rap e dança de rua, oficina de grafite, desafios digitais, ilhas de cultura maker (aprenda fazendo) e robótica sustentável.

As atividades foram divididas durante a manhã e à tarde, com 600 estudantes em cada turno, além de ocorrerem de forma simultânea. Para Jefferson Maia, secretário-adjunto da Educação de Fortaleza, o evento é uma forma de celebrar a juventude e as mais diversas áreas do conhecimento durante a aprendizagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente aproveita para apresentar pras pessoas que a educação não é só aquela formal, do português, da matemática, em sala de aula. A gente estimula a arte, a gente estimula a ciência, a gente estimula a cultura e a gente estimula, principalmente, o protagonismo do nosso jovem como o elemento central do processo educacional", comenta o secretário.

Durante a abertura do evento, que foi mediada pelo influenciador digital e articulador cultural Leo Suricate, os alunos tiveram a oportunidade de conferir a apresentação do cantor mirim Rafael Amora. Logo após, foi a vez dos jovens mostrarem seus talentos. De forma individual ou em grupo, os estudantes brilharam com canções regionais, como as de forró, e até artes internacionais, como as danças da música pop coreana (Kpop).

Um dos que mostrou seu talento e soltou a voz foi o aluno Jean Soares, de 15 anos. Aluno da escola Catarina Lima da Silva, no bairro Bom Jardim, ele explica que ocasiões como essa podem despertar a curiosidade dos jovens. "Muitas vezes nós, alunos, ficamos só naquela parte de ficar dentro de sala de aula. Esse incentivo dá margem para que os alunos possam descobrir seu talento, quais os dons eles têm", pontuou o estudante.

O PXP Protagonismo Experience ainda contou com um espaço organizado pelo Sana, tradicional evento de cultura Geek de Fortaleza. No local, diversos jogos foram dispostos para os jovens. Quem estava lá era Matheus Castro, 13 anos, que ressaltou o investimento em diversas área de interesse.

"Muitas vezes, as pessoas se desviam do caminho certo, porque acham que seguir com algo que goste é algo ruim. Aqui a gente vê que não, que podemos seguir com isso pro futuro", explica o aluno da Escola Municipal Professor Martinz de Aguiar, no bairro Monte Castelo.

Renan Dantas, diretor da Escola Municipal General Manuel Cordeiro Neto, no bairro Vila União, ainda ressalta a satisfação de ver alunos fazendo boas escolhas durante sua trajetória estudantil.

"Estamos prestigiando, aplaudindo, e ficamos felizes por cada conquista dos nossos alunos. É torcer para os que vão para próximos anos [do ensino fundamental], que possam compartilhar cada vez mais melhorias; e os que estão saindo da educação básica, que possam encontrar ainda mais oportunidades na rede estadual e nas universidades", comentou o educador.

O dia cultural ainda contou com apresentações de trabalhos de alunos e premiações aos participantes do Concurso da Agenda Escolar e do Livro Projeto Aluno Autor, só infantil ao EJA.

Sobre o assunto Justiça autoriza permanência de Alemão, líder do furto ao Banco Central, em penitenciária federal

Cearense preso no Paraguai decretava homicídios no Jangurussu à distância

Fortaleza: Óbitos por acidentes de trânsito têm queda de 19% em 2022

Após pressão da Prefeitura, Enel instala energia nos quiosques da Barra do Ceará

Tags