"Supermaconha": 1,6 kg de skunk apreendidos em agência dos Correios em Fortaleza

Receita Federal apreendeu 1,6 quilos (kg) de Skunk (droga derivada de cannabis, conhecida como "supermaconha"), em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 15. A droga foi apreendida no Centro de Distribuição dos Correios e teria sido enviada de Toledo, no Paraná, para duas cidades no interior do Ceará.

A apreensão foi feita pela equipe condutora de Cães de Faro, da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, a partir da análise de risco e após indicação dos agentes caninos.

Os entorpecentes serão encaminhados para autoridade policial para providências legais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 25 de outubro deste ano, agentes do Receita Federal já haviam encontrado 12 kg de skunk, também no Centro de Distribuição dos Correios de Fortaleza. O material, avaliado em R$ 500 mil, estava a caminho de Viçosa do Ceará, no Interior. Conforme a Receita Federal, a encomenda vinha de Florianópolis, Santa Catarina.

Sobre o assunto Skunk: 12 kg são apreendidos em encomenda postal nos Correios de Fortaleza

Supermaconha: PRF realiza maior apreensão de skunk dos últimos 5 anos no Ceará

Mais de 100 quilos de skunk são encontrados dentro de tanque de caminhão

Receita encontra 21 kg de skunk escondidos em polpas de fruta dentro de bagagem

Tags