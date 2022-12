Retrospectiva: relembre o seu 2022 no O POVO+

O final do ano virou o momento ideal para olhar para trás e rememorar o que fizemos e conquistamos. Também é ótimo para estabelecer o que desejamos para o futuro e delimitar como alcançar os novos objetivos. E com O POVO+ não seria diferente!

Por isso, preparamos a Retrospectiva 2022. Nela, relembramos não apenas nosso ano no jornalismo multimídia, mas também a sua relação com o nosso conteúdo; afinal, tudo o que fazemos é para você! Seja porque você adora ler determinado assunto, seja porque é necessário ler sobre outras questões.

Na Retrospectiva 2022 do OP+, você terá acesso aos nossos conteúdos mais acessados (entre reportagens especiais, web stories, produções audiovisuais e podcasts), às novidades da plataforma e, é claro, informações sobre seu perfil de leitura e interação com matérias e colunistas. Você também conhecerá as reportagens com linguagem mais diferenciada e aquelas reconhecidas e premiadas estadual e nacionalmente.

No final, os assinantes também ganham um mimo em forma de wallpaper com artes selecionadas dos designers da plataforma! Acesse a Retrospectiva 2022 do OP+.

Para a editora-chefe do O POVO+ Regina Ribeiro, a retrospectiva é um reconhecimento da parceria entre a plataforma e os assinantes, além de ser uma oportunidade para estreitar a comunicação com os leitores. “O assinante pode rever os conteúdos interessantes e bons que ele teve acesso, e pode inclusive aproveitar o tempo do fim do ano para ler coisas que por acaso não viu. Até porque realmente é um grande conteúdo que a gente oferece”, sugere.

A editora também reforça que todo ano o OP+ é aperfeiçoado, mas 2022 foi singular no que tange qualidade, profundidade e sensibilidade no conteúdo. “Nós produzimos reportagens que, para mim, não apenas informam, mas sensibilizam o leitor em áreas como meio ambiente, comportamento e questões culturais, por exemplo. Acredito que é algo muito maior que um conteúdo informativo, mas de sensibilização”, orgulha-se.

Já Brenda Câmara, gerente de produto e UX do OP+, destaca como o ano foi de esforço para melhorar a experiência do assinante. “Fizemos testes de usabilidade duas vezes esse ano, alguns dos assinantes participaram, e isso é muito importante para o nosso trabalho. Por meio desses testes, foi possível resolver problemas que não tínhamos visto ainda, e com isso crescer no índice de usabilidade dos nossos produtos”, explica.



