Homem é investigado por importunação sexual dentro de ônibus em Fortaleza

Um homem de 48 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) a partir de uma denúncia de importunação sexual dentro de um ônibus, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza.

A denúncia foi feita por uma jovem de 20 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito teria aproveitado a proximidade com a vítima dentro do transporte coletivo para cometer o crime, no último dia 7.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Imagens das câmeras de segurança do veículo auxiliam na apuração da ocorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza :(85) 3108-2950

Sobre o assunto Polícia Civil recebe 33 novas viaturas e kits de equipamentos táticos

Tags