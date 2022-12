Fogo atinge vegetação no Condomínio Espiritual, em Fortaleza

Incêndio atingiu uma vegetação no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), na avenida Alberto Craveiro, no Castelão, em Fortaleza. O fogo foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, 12.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os militares foram acionados por volta das 15 horas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e quatro guarnições se deslocaram para a rua Fiscal Assis Saraiva com rua 2 de Abril.

O foco do incêndio está nos fundos do CEU.

Imagens do incêndio no Condomínio Espiritual Uirapuro. De longe é possível ver a fumaça (Foto: via WhatsApp O POVO )



A fumaça consegue ser vista no entorno e em áreas vizinhas. Motoristas relatam dificuldade em transitar pelas proximidades.



