Vestibular da Uece: 2ª fase prossegue nesta segunda em Fortaleza e no Interior, com 2.358 vagas

As provas da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, iniciadas neste domingo, prosseguem nesta segunda-feira, 12. Cerca de 8 mil candidatos disputam as 2.358 vagas ofertadas entre os campus de Fortaleza e Interior do Ceará. O início do teste é às nove da manhã e finaliza às 13 horas.

Num dos locais de prova neste domingo, o próprio Campus da Uece, no bairro Itaperi, além dos candidatos estavam presentes professores e representantes das escolas particulares de Fortaleza para acalmar e motivar os alunos que estavam aguardando o início das avaliações. Foi possível perceber a ansiedade e nervosismo de alguns em fazer a prova, apesar de se declararem confiantes em um bom resultado.

A influenciadora e professora Alania Mara decidiu comparecer com um cartaz de apoio no campus do Itaperi, para incentivar os que foram fazer a prova no local.

Expectativas

Os alunos passam por um processo de preparação que exige foco e atenção durante as aulas para compreensão. Taís Tavares, 18 anos, que finalizou o ensino médio este ano, diz que se prepara para o vestibular há um ano e tem esperança de sucesso na aprovação. “No colégio tivemos muitos aulões preparatórios, muitas aulas de contraturno, me preparei em casa também, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, afirma. Ela se candidatou para o curso de Pedagogia.

Bianca Gabriele, de 17 anos, candidata ao curso de Administração, conta que sua preparação foi intensa tanto psicologicamente quanto em relação aos estudos. Ela diz ter focado em sua preparação. “Acho que essa segunda fase vai ser bem mais tranquila que a primeira. Estou nervosa, mas confio que vai dar tudo certo”, reconheceu.

Nesta segunda fase, os alunos realizam as provas de conhecimentos específicos e a redação. Paloma Mendes, 23 anos, é aluna do cursinho do colégio Ari de Sá e presta vestibular para o curso de medicina. Ela garante se sentir segura por ter se preparado bem nas semanas que antecederam a nova fase de provas.

“Nossos professores foram pessoas incríveis, estavam o tempo todo conosco tanto para repassar conteúdos quanto para dar suporte emocional, então teve toda uma preparação e isso faz com que eu me sinta bem. Sei que conteúdo eu tenho, só preciso ter calma para fazer a prova”, comentou a jovem.

Rede de apoio dos professores

Professores de diversas escolas estavam presentes no campus do Itaperi para incentivar os candidatos. Um deles foi Leonardo Martins, que ensina geografia no Colégio Dáulia Bringel. Ele descreve que o maior desafio dos alunos é o psicológico, manter a calma para realizar a avaliação. Ele confia que os alunos estejam prontos e que vão conseguir bom resultado. “Nossos alunos estão muito bem preparados, tivemos o ano todinho para ofertar uma preparação de qualidade, sempre especificando bem o que o vestibular cobra e esperando os bons resultados”, afirmou o professor.

